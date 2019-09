Scott Eastwood dugo je tugovao za bivšom djevojkom koja je poginula u automobilskoj nesreći.

33-godišnji glumac Scott Eastwood karijeru je započeo kao model.

Ipak, ubrzo je uspješno zaplivao glumačkim vodama, što ne čudi kada znate da mu je otac legendarni holivudski glumac i redatelj Clint Eastwood.

Kad ne glumi, atraktivni Scott najviše vremena provodi bez majice, na oduševljenje brojnih njegovih obožavateljica. Omiljena destinacija svakako mu je plaža na kojoj ga fotografi često uhvate kako igra odbojku, sudjeluje u triatlonu ili samo uživa u društvu atraktivnih djevojaka. Ipak, glumac intimu skriva kao zmija noge, pa nitko i ne zna ima li trenutačno djevojku.

Postoji i opravdani razlog zbog kojeg ne priča o svom ljubavnom životu, a on uključuje njegovu tragično preminulu djevojku i prvu ljubav Jewel Brengman. "Izgubio sam prijatelje i prije. I to neke velike prijatelje. No nikada prije toga nisam izgubio nekoga s kime sam bio toliko intiman. Možda zbog toga danas imam problem sa spojevima i vezama", ispričao je Scott u intervjuu za GQ 2016. godine.

Podsjetimo, 26-godišnja gimnastička trenerica i model tog se kobnog dana vozila iz San Diega u Los Angeles nakon što je gotovo cijeli dan provela na jednom modnom snimanju, a tom je prilikom unajmila automobil koji je imao neispravan zračni jastuk. On se u jednom trenutku iznenada otvorio prejakom brzinom, a metalni šrapnel nesretnoj se djevojci zabio u vrat.

Njezin je otac uložio tužbu protiv proizvođača automobila, japanskog proizvođača zračnih jastuka te rent-a-cara, što je bila jedna od najvećih presuda u automobilskoj industriji u SAD-u.

"Moj se život momentalno promijenio. Nisam mogao disati, samo sam se srušio na pod kad su mi javili da moje kćeri više nema", otkrio je u jednom intervjuu iz 2015. godine Alexander Brangman, koji se raspričao i o tome kako je bio jako ljut i razočaran Scottovim ponašanjem nakon njezine smrti.

"Bio sam bijesan što je šutio. Brojni njezini prijatelji dugo su putovali s raznih dijelova svijeta kako bi izrazili sućut i suosjećanje s mojom boli, od njega nije bilo niti cvijeća. Nikada nisam odobrio niti jedan intervju koji je dao vezano za moju kćer, no oprostio sam mu, više nisam ljut", otkrio je Brangman.

"Svi se drukčije nosimo s tugom. I on je tada bio dijete, no da mi se obratio, mogao sam mu pomoći. Možda nije ni znao kako se nositi s tim. Nazvao me dvije godine kasnije te se više puta ispričao. Rekao je kako sve dotad nije našao prave riječi za mene", zaključio je nautješni otac.