Scott Eastwood slavi 34. rođendan i to kao samac koji voli uživati u ženskom društvu.

Američki glumac i maneken Scott Eastwood je baš poput svog oca, legendardnog glumca Clinta Eastwooda u mlađim danima, pravi mamac za ljepotice jer gdje god da se pojavi one ga ne mogu prestati opsjedati.

Scott se osim vlastitim glumačkim angažmanom, koji možda nije tako došao do izražaja, proslavio prezimenom ali nevjerojatnom fizičkom sličnošću s ocem. Sve to u kombinaciji s mišićavim tijelom, plavim očima i neodoljivim osmijehom zagarantiralo mu je put do slave i naslovnica svjetskih medija.

Ono što njegove obožavateljice posebno veseli je njegov status neženje, vodi samački život, no čini se kako je to posljedica tragičnog kraja velike ljubavi s Jewel Brangman koja je smrtno stradala u prometnoj nesreći.

"Izgubio sam prijatelje i prije. I to neke velike prijatelje. No nikada prije toga nisam izgubio nekoga s kime sam bio toliko intiman. Možda zbog toga danas imam problem sa spojevima i vezama", ispričao je Scott u intervjuu za GQ 2016. godine.

Čini se kako mu je trenutno cilj samo dobra zabava, pa se tako čak i na nekim europskim destinacijama bio pojavio u društvu ljepotica. Tako je bilo i na jednoj od grčkih plaža na kojoj se pojavio u društvu nekoliko djevojaka s kojima je razmjenjivao nježnosti i dodire, a znatiželjni pogledi ih nisu nimalo ometali. Ipak, ono što kamere paparazza ne ulove, Scott nikada sam neće otkriti jer detalje privatnog života voli uglavnom držati samo za sebe.

Scotta su povezivali s glumicom Katie Holmes i manekenkom Adrianom Limom, glumio je u spotu pjevačice Taylor Swift, očarao je brojne poznate i manje poznate dame, no čini se kako mu se status jednog od najpoželjnijih muškaraca Hollywooda svidio i neće ga se tako lako odreći.