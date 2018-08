Kourtney Kardashian i Scott Disick zajedno su proveli 9 godina te imaju troje djece.

Je li pomirenje na pomolu?

Reality zvijezde Kourtney Kardashian i Scott Disick godinama su nas zabavljali u showu njezine slavne obitelji "Keeping Up With The Kardashians".

Par je zajedno proveo ukupno 9 godina, imaju troje djece i iako je njihova veza bila prilično turbulentna zbog Scottovog okorjelog tulumarenja i ovisnosti, kad god je bilo sve u redu, bili su nam doista jedan od najslađih parova koji kao da je stvoren jedno za drugo. No duo je u srpnju 2015. godine objavio da se definitivno razilaze, a oboje su brzo našli utjehe u mlađim partnerima.

On je to učinio u 19-godišnjoj manekenki Sofiji Richie koja je od njega mlađa 16 godina, a Kourtney u bivšem boksaču i alžirskom modelu Younesu Bendjimi koji je od nje mlađi 13 godina. I dok su Scott i Sofia još uvijek zajedno, Kourtney je upravo okončala vezu s manekenom koji je ubrzo nakon toga viđen u društvu druge, no razlozi prekida još nisu poznati. Iako Younes tvrdi da se radilo o "muškom putovanju" u Meksiko, uhvaćen je u prisnim zagrljajima s modelom i influencericom Jordan Ozunom.

No u središtu pozornosti ponovno su Scott i Kourtney za koje se dio obožavatelja nada da će se sada pomiriti, a ulje na vatru dodao je sam Scott koji je izjavio kako su se "on i Kourtney dogovorili da će si u svojim 40-ima dati još jednu šansu". To je izjavio u finalnoj epizodi spomenutog showa koja je emitirana samo 24 sata nakon što se saznalo za prekid njegove bivše cure i njezinog mlađahnog dečka.

Temu je započela Khloe Kardashian koja je oduvijek imala vrlo blizak odnos sa Scottom. "Imam važno pitanje za tebe. Znam da si sretan, no misliš li da bi se ti i Kourtney mogli oženiti za koju godinu?", upitala ga je prije nego je dobila zanimljiv odgovor. Zanimljivo, par nikada nije bio niti zaručen, iako je Scott namjeravao zaprositi Kourtney još 2011. godine no odustao je od prošnje nakon njezine rečenice "ako su stvari dobre, zašto bismo to željeli mijenjati?"

U istoj epizodi Scott je progovorio i o mlađahnoj djevojci te je otkrio kako su stvari među njima zaista dobre, no kasnije je izjavio: "Jedan dio mene je jako sretan što može voljeti nekog drugog, no tu je uvijek osjećaj krivnje jer sam krenuo dalje od Kourtney."

U obitelji Kardashian doista nikad nije dosadno.