Čini se da je Kourtney Kardashian prihvatila novu djevojku bivšeg partnera Scotta Disicka jer trenutačno svi zajedno borave na odmoru u Meksiku.

Scott Disick (35), javnosti najpoznatiji kao bivši partner reality zvijezde Kourtney Kardashian (39), trenutačno boravi u Meksiku s novom djevojkom Sofiom Richie (20). I to ne bi bilo ništa čudno i neobično da s njima nije i spomenuta bivša partnerica, kao i njihovo troje djece koje su zajedno dobili.

Paparazzi su ovaj trio snimili kako svi zajedno uživaju na plaži, u kupanju i sunčanju, a Kourtney i Sofia djelovale su kao najbolje prijateljice.

Njihov odnos na društvenim je mrežama pohvalila i Khloe, Kourtneyjina sestra, koja je napisala koja je ponosna na svo troje zbog načina na koji se ophode jedni prema drugima.

Beyond proud of all of them!!!! This is LOVE!! Your children before anything else!! All amazing adults right right!!!