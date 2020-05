Mustafa Nadarević završio je nedavno u bolnici zbog komplikacija sa zdravstvenim stanjem, a tamo je proslavio i 77. rođendan.

Legendarni glumac Mustafa Nadarević odigrao je brojne zapažene uloge, a posljednjih godina je gledatelje nasmijavao likom Izeta Fazlinovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan".

Mustafa je svoj nedavni 77. rođendan proslavio u bolnici u Zagrebu zbog karcinoma pluća. Glumac je još ožujku u Sarajevu snimao nove epizode "Lud, zbunjen, normalan" koje je prekinuto zbog pandemije koronavirusa.

"Još sam u bolnici. Ne znam kada ću izaći. Ne znam što bih više rekao o svom stanju", rekao je početkom svibnja Mustafa za Dnevni avaz.

Sada se oglasio i Feđa Isović, scenarist serije "Lud, zbunjen, normalan" koja se prikazuje na Novoj TV i progovorio o snimanju novih nastavaka. "Ne pada nam na pamet da radimo 'Lud, zbunjen, normalan' bez Mustafe Nadarevića. To nismo nikada razmatrali niti ćemo razmatrati", istaknuo je Isović za Dnevni avaz.

Dodao je kako nastavak snimanja ovisi o nekoliko faktora. "Mi smo negdje u nekoj grupi, malo prije kafića... Sačekat ćemo da vidimo kako će se stvari razvijati. Ja mislim da ćemo nastaviti ili ubrzo ili ćemo čekati jesen, zavisi od nekih okolnosti", ispričao je.

Isović vjeruje da će se Mustafino stanje popraviti. "Mislim da će Mustafa biti dobro. Svi smo veoma optimistični, i mi i on. Tako da to nije nešto što nas pretjerano sekira", rekao je scenarist. Otkrio je i kako je nekoliko puta namjeravao prestati sa snimanjima novih epizoda humoristične serije.

"Ja sam nekoliko puta završavao „Lud, zbunjen, normalan“, ali sam shvatio da to ne zavisi od mene, zavisi samo od publike. Publika još pokazuje interes, mi smo potpisali ugovor za nove sezone, gledat ćemo da to završimo. Hoće li publika još tražiti, to ćemo vidjeti. Uglavnom sam se pomirio s tim da to ne zavisi od mene", ispričao je za Dnevni avaz.