Scarlett Johansson iza sebe ima dva propala braka, s Ryanom Reynoldsom i Romainom Dauriacom, a sada se sprema za treći - s Colinom Jostom.

Američka glumica Scarlett Johansson danas slavi 35. rođendan.

Plavokosa glumica poznata je po brojnim ulogama, zanosnim oblinama kojima muškarce baca u trans, ali i neobičnim izjavama o ljubavi.

Podsjetimo, Johansson je u holivudskim krugovima poznata kao "žderačica muškaraca", a uskoro se sprema treći put stati pred oltar. No krenimo redom. Prvi suprug bio joj je slavni glumac Ryan Reynolds, no brak je potrajao od 2008. do 2011. godine.

"Brak između dvoje glumaca veliki je izazov jer je jedan uvijek uspješniji. Zato je potreban partner koji ne samo da je siguran u vašu ljubav nego i u svoju karijeru. On se mora baviti nečim sasvim drugim da bi brak uspio", rekla je tada, no ni to se nije pokazalo kao formula za uspjeh, barem ne u njezinu slučaju.

2012. godine upoznala je francuskog novinara Romaina Dauriaca, s kojim ima kćer Rose Dorothy, no i njihov se brak raspao nakon otprilike dvije godine. Glumica je nakon drugog razvoda šokirala izjavom da monogamija po njoj nije prirodna.

"Mislim da je brak jedna romantična i lijepa ideja i ako se dovoljno trudite i radite na tome, to se može pretvoriti u prekrasnu stvar. Ipak, mislim da ljudima nije prirodno da cijeli život provedu s jednom osobom."

U prosincu 2017. godine zanosna glumica potvrdila je vezu s dvije godine starijim Colinom Jostom, urednikom humorističnog djela emisije "Saturday Night Live". U svibnju ove godine par se zaručio, no nije poznato kada će izgovoriti sudbonosno "da".

Očito je Scarlett promijenila mišljenje o monogamiji ili će se i ovaj brak brzo raspasti, no to su sve ionako samo nagađanja.

Kad nije bila u brakovima, zavodnica je ljubovala s brojnim poznatim frajerima, među kojima su Justin Timberlake, Josh Hartnett, Benicio Del Toro, Sean Penn, Patrick Wilson, Derek Jeter i Jude Law.