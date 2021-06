Saweetie došla je na dodjelu BET Awards u seksi kreaciji u društvu svog oca Johnnyja Harpera, a oglasila se na svom Twitter profilu da ne bude zabune.

Reperica Saweetie (27) privlačila je pozornost na dodjeli BET Awards svojim golišavim izdanjem i odabirom pratnje za crveni tepih u Los Angelesu.

Naime, glazbenica se pojavila u društvu svog oca, bivšeg igrača američkog nogometa Johnnyja Harpera, a pobrinula se da svi znaju o kome je riječ.

"Tata", napisala je uz njihovu zajedničku fotografiju na Twitteru. Ipak, nekima je bilo čudno što je Saweetie došla s ocem na dodjelu u tako golišavoj kreaciji. Plavobijela haljina joj je jedva pokrila grudi i istaknula ih u odvažnom dekolteu dok je tkanina bila čvrsto omotana oko njezinog struka i bokova, a dugi šlep se prostirao iza reperice. Kosu je imala skupljenu u punđu.

Inače, Saweetie je početkom ožujka prekinula s reperom Quavoom (30). Glasine o kraju njihove veze je pokrenulo to što su jedno drugoga otpratili na Instagramu, a 19. ožujka je ona na Twitteru potvrdila da više nisu zajedno i natuknula da ju je glazbenik varao i pokušavao sve riješiti poklonima.

Quavo se oglasio nakon toga i tvrdio da nije bilo nikakvih laži i da on nema naviku komentirati svoj privatni život, no to je učinio ovog puta jer je pjevačica pretvorila sve u šou. Napisao je da ju je volio i razočarao se zbog svega što je napravila, a američki mediji su pisali da je on nju optužio za prevaru.

Nakon toga je procurila snimke njihove svađe u dizalu zgrade u Hollywoodu koja se dogodila 2020. i šokirala javnost, a objavio ju je TMZ. Njihov obračun je bio fizički i prvo je Saweetie zamahnula prema Quavou nakon što je htio uzeti narančasti kovčeg pred liftom.

Potom je ušla u dizalo s prtljagom u ruci i on je pojurio za njom i srušio ju. Zgrabio je kovčeg i ostavio ju da leži u liftu, a mnoge je zanimalo što se dogodilo i zašto su se posvađali oko ovog predmeta kao i je li to bio prvi takav njihov sukob.