Saša Lošić Loša otkrio da je Dino Dvornik za njega napravio ono što će pamtiti cijeli život.

Saša Lošić Loša, frontmen Plavog orkestra, otkrio je informaciju koju mnogi nisu znali. Naime, jednom prilikom Dino Dvornik mu je spasio život.

''U Novom Sadu smo se vozili, Plavi orkestar, on i bio je vozač koji se htio pohvaliti sa svojim novim Golfom II ispred nas i Dina. Nagazio je na gas, ne znam 150, prošao kroz crveno i udarili smo u neki rasvjetni stup. Ja sam sjedio između vozača i Dine, koji je bio na suvozačevom mjestu. I prvo čovjek valjda ima instinkt da sebe zaštiti, a on je prvo mene držao rukom, i držao me sve dok se nismo zaustavili. Auto je bio rascijepan kao konzerva. Tad sam shvatio da je on imao nekakvu ljudsku dimenziju, kao rijetko tko na ovim prostorima'', kazao je Loša ua Filter.hr.