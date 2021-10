Glumica Sarah Snook udala se za najboljeg prijatelja Davea Lawsona u New Yorku još prije nekoliko mjeseci, a tu je vijest tek sada potvrdila.

Australska glumica Sarah Snook u tajnosti se udala za svog najboljeg prijatelja Davea Lawsona u kojeg se zaljubila tijekom karantene zbog koronavirusa.

33-godišnja zvijezda serije "Succession" i 43-godišnji Dave zaručili su se u listopadu prošle godine i to nakon što je ona njega zaprosila, a par se vjenčao u dvorištu njezine kuće u New Yorku gdje živi već neko vrijeme i to još u veljači što se tek sada saznalo.

"Na početku pandemije u Melbourneu izolirala sam se s jednim od najboljih prijatelja i zaljubili smo se. Prijatelji smo od 2014. godine, živjeli smo zajedno, putovali zajedno, uvijek smo bili uzbuđeni kada bi se vidjeli, ali sve je to bili potpuno platonski", izjavila je u intervjuu za Vogue.

Dodala je i kako su im se zvijezde uskladile i da se među njima rodila romansa, kao u nekoj filmskoj priči te da se pandemija nije dogodila, vjerojatno ne bi završili zajedno.

Glasine o vjenčanju pojavili su se kada se Sarah pojavila na premijeri treće sezone serije "Succession" u New Yorku s blještavim prstenom na ruci.