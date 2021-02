Sarah Seifert pokrenula je online tečajeve iz twerkanja, na kojima bi tu vještinu mogla učiniti još popularnijom.

Naša najpoznatija twerkerica, Vukovarka Sarah Seifert (21) popularnost je stekla u showu Nove TV "Supertalent" 2017. godine.

"Miješanjem" stražnjice podijelila je domaću javnost na one kojima se to jako svidjelo i one koje je njezin talent zgrozio, a mišljenja su bila podijeljena i u žiriju showa.

Ipak, vrući plesni nastupi ove ljepotice zapalili su internet, pa je Sarah u rekordnom roku stekla mnoštvo vjernih obožavatelja i pratitelja. Sudjelovanje u showu donijelo joj je gaže u noćnim klubovima i videospotovima, a Sarah sada želi twerkanje učiniti još popularnijim, što mnoge, vjerujemo, baš neće oduševiti.

Pokrenula je tečajeve iz twerkanja koje održava online, a zainteresirani koji žele savladati vještinu "miješanja" stražnjicom sve informacije mogu pronaći na poveznici u opisu njezina profila na Instagramu, gdje Sarah s razlogom prati više od 75 i pol tisuća ljudi.

Talentirana Vukovarka twerkanjem je prošle godine oduševila i svjetski poznatog glazbenika Seana Paula, koji je njezin video podijelio na svojem Instagramu.