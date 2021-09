Pjevačica Sarah Harding preminula je od karcinoma dojke u dobi od 39 godina, a od nje su se na društvenim mrežama oprostile njezine bivše kolegice iz benda Girls Aloud s kojima ju je ponovno zbližila opaka bolest.

Vijest o preranoj smrti pjevačice Sarah Harding za vikend je odjeknula diljem svijeta i ostavila ožalošćene njezine broje obožavatelje, kolege, prijatelje i obitelj.

Bivša članica britanske pop-grupe Girls Aloud preminula je 12 mjeseci nakon što joj je dijagnosticiran uznapredovali stadij karcinoma dojke, sa samo 39 godina, a tužnu vijest objavila je njezina majka Marie.

"S dubokom tugom u srcu javljam da je moja prekrasna kći Sarah nažalost preminula. Mnogo vas je bilo upoznato s njezinom bitkom s rakom i znate da se borila svom snagom do posljednjeg dana. Otišla je mirno ovog jutra. Želim se zahvaliti svima na predivnoj podršci u proteklih godinu dana. Sarah je to puno značilo, a vaša ljubav pružila joj je snagu i utjehu. Znam da ne bi htjela da je pamtimo samo po njezinoj borbi s opakom bolesti, ona je bila prava zvijezda i nadam se da će takva ostati i zapamćena", napisala je majka pjevačice na Instagramu svoje pokojne kćeri uz njezinu prekrasnu crno-bijelu fotku.

Sarah je tešku dijagnozu dobila u kolovozu prošle godine te se, da bi malo produžila svoj život, morala podvrgnuti mastektomiji i tretmanima kemoterapije.

O svojoj borbi prvo je progovorila na Instagramu, a zatim i u knjizi "Hear Me Out" koja je postala bestseler.

"U prosincu mi je doktor rekao da će mi nadolazeći Božić najvjerojatnije biti zadnji", napisala je, među ostalim, te je otkrila i da nije htjela znati točnu prognozu.

"Sad sam u fazi u kojoj ne znam koliko mi je mjeseci još ostalo. Tko zna, možda sve iznenadim. To je moje trenutno stajalište", dodala je, a otkrila je i da je, dok se liječila u bolnici, dobila sepsu i zbog toga zamalo umrla.

Pjevačica je za Times ispričala i da je odgađala posjete liječniku zbog pandemije, pa se nadala da će njena priča potaknuti druge da ne naprave isto.

"Nemojte da vam pandemija covida bude izgovor, nemojte odgađati odlazak u bolnicu kao što je bio slučaj sa mnom", upozorila je pjevačica koja je svoje posljednje mjesece pokušavala živjeti bez stresa i boli.

"Svaki dan popijem čašu ili dvije vina, to mi pomaže da se opustim", priznala je u knjizi.

Otkrila je i da se zbog opake bolesti nakon osam godina opet zbližila s bivšim kolegicama iz grupe Nicolom Roberts i Nadine Coyle, te da joj je njihovo društvo olakšalo teške dane. One su se od nje oprostile na svojim Instagramima.

"Potpuno sam shrvana i ne mogu prihvatiti da je došao taj dan. Srce mi se slama i cijeli dan razmišljam o svemu što smo zajedno prošle", napisala je Nicola Roberts na svojem Instagramu uz svoje stare fotke sa Sarah, a zatim se prisjetila vremena koje su provele zajedno nakon što je doznala za tešku dijagnozu.

"Električna djevojko, ti si nas stvorila. Dala si sve od sebe i uvijek si sve radila s osmjehom. Prije nego sam čula vijest, pored mene je proletio bijeli leptir, to si sigurno bila ti", dodala je na kraju objave.

"Ne postoje riječi kojima mogu izraziti svoje osjećaje prema ovoj djevojci i koliko mi je značila", napisala Nadine Coyle koju je vijest o smrti kolegice i prijateljice također potpuno shrvala.

Grupa Girls Aloud stvorena je 2002. godine u talent showu "Popstars: The Rivals". Sarah i djevojke imale se čak četiri singla koja su dospjela na sam vrh ljestvice najslušanijih pjesama u Velikoj Britaniji i 21 među top deset, kao i dva najslušanija albuma. Raspale su se 2013. godine.

Sarah je ožujku ove godine izdala i singl "Wear It Like Crown", koji je snimila prije 10 godina, a sav prihod od prodaje donirala je zakladi The Christie NHS gdje se liječila od raka. Pjesma je brzo završila na prvom mjestu ljestvice streaming servisa iTunes zbog čega je Sarah svojim obožavateljima poručila da su najbolji na svijetu.