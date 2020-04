Sanja Jurišić poslala poruku u kojoj je istaknula zašto je bitno slušati mjere kriznog stožera.

Reporterka Nove TV iz zadarskog dopisništva, Sanja Jurišić, javila se iz samog srca Zadra i poslala snažnu poruku gledateljima u kojoj je istaknula zašto je sada važnije nego ikada slušati mjere stručnog stožera i ostati doma.

''Znam da bi većina vas ovoga trenutka voljela biti ovdje, disati ovaj zrak, slušati zvuk orgulja, upijati vitamin D, ali ne možemo, jer morate ostati doma. Čuli ste u posljednjih mjesec dana milijun puta ostanite doma i vjerojatno promislili ok, dobro, ostajem, no još uvijek ima onih koji to ne čine, koji nisu svjesni da epidemiološku liniju crtamo sami i da je bitno ostati doma'' kazala je Sanja i dodala: ''Sačuvat ćemo tako i svoje, i zdravlje svoje okoline.

Po prvi puta imamo priliku zapravo spašavati svijet s kauča, zato ostanite na kauču, pročitajte sve knjige koje su godinama skupljale prašinu, pogledajte sve serije i filmove koji godinama leže na vašim usb stickovima, nazovite drage ljude, kažite im da vam fale, da ih volite.''

Za kraj, Sanja je poentirala: ''Grlit ćemo se i ljubiti kad sve ovo jednom prođe, a proći će. Ostanite doma, ostanite i pozitivni ali negativni na Covid, i da, ovo more neće nikamo pobjeći, ni gradovi, ni restorani, ni kafići nemaju noge, ali ljudi jednom kad odu, ne možemo ih vratiti''.