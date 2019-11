Sanja Doležal zabrinuta je što se danas više cijeni ono vanjsko, a manje unutarnje, posebno jer je majka 23-godišnje kćeri.

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal otkrila je kako se nikada nije podvrgnula estetskoj kirurgiji, ali i kako je šokirana kad čuje da roditelji svojim kćerima za punoljetnost poklanjaju silikone.

"Sad imam 56 godina, a kad sam imala 20, estetske operacije nisu bile dostupne. Danas da imam 20 godina, tko zna. Uvijek sam patila što imam male grudi, tako da možda bih otišla i sredila to. Danas sam zadovoljna što u ovim godinama nisam ništa radila jer sad mi više ne treba. Onda kad mi je trebalo, to je bila tabu-tema. Danas se mnogi hvale time, to je postalo trend", iskrena je bila Sanja za srpski Blic.

"Žalosti me što vidim da jako mlade cure to rade. Znam da roditelji za 18. rođendan svojim kćerkama poklanjaju grudi, meni je to šokantno. Hoće li baš te velike grudi nekome spasti i promijeniti život? Nisam sigurna. Suprug i ja smo uvijek prvenstveno ulagali u djecu i u njihovo znanje i obrazovanje jer smo ih učili da im to nitko nikada ne može oduzeti."

U nastavku je istaknula kako smatra da javne osobe moraju paziti što govore, kako se ponašaju i kako izgledaju.

"Mnogima su one uzor, a djeca su osjetljiva. Danas je prevladala ta moda i mnogo se polaže na izgled - na ljusku, a manje na sadržaj. Samim tim šalje se poruka mladima koji još uvijek nisu toliko izgrađene osobe da je važnije ono što imaš na sebi nego u sebi."

Ipak, istaknula je i kako je tako danas svugdje, a ne samo kod nas, no da ju kao majku 23-godišnjakinje takvo nelaskavo stanje umova itekako brine.

"Nije lako odrastati kada vidiš svoje uzore fotošopirane i operirane kao Barbike, a kad se pogledaju u ogledalo, nitko nije savršen. Danas, u eri Photoshopa, djeci bi trebalo reći da je prava istina drugačija", zaključila je Doležal.