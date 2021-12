Sandra Perković se pozirala u mini haljini i štiklama, a fotografija je izazvala pravu pomutnju na Instagramu.

Našu najuspješniju atletičarku Sandru Perković (31) u zadnje vrijeme sve rjeđe imamo priliku vidjeti u sportskim izdanjima, ali zato ne prestaje nizati ženstvene kombinacije.

Tako se sada na Instagramu pohvalila kako se sredila za večernji izlazak, a fotografija je izazvala pravu pomutnju.

Sandra je pozirala kompletno našminkana, u mini haljini s perjem i prozirnim štiklama, a stajling je upotpunila i upečatljivim komadina nakita te modnim dodacima te je svojim izgledom na fotki obožavatelje ostavila u nevjerici.

"Ljepotica", "Kako si slatka, nemoguće je opisati", "Prezgodna", "Gori sve", "Jesi li ti anđeo?", "Je li moguće da se ova žena tako proljepšala?", "Wow, kakve noge", "Očaravajuće lijepa", neki su od brojnih komplimenata koje je Sandra dobila, a svi su se složili i da nikada nije izgleda ljepše.

"Volim se urediti jer dosta vremena provodim u trenirkama i u tenisicama i da budem iskrena i u blatu i kiši i vodi i znoju. Onda to neko vrijeme kad postajem dama, kad dođem kući, kad se otuširam, kad imam neko događanje ili odlazak s prijateljicama, volim se urediti jer volim lijepo izgledati, a onda kad još dobijem komplimente, nema bolje", ispričala je Sandra nedavno za IN Magazin.

Tada je progovorila i o planovima za vjenčanje sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem s kojim je u vezi gotovo 10 godina.

"Još sam uvijek staromodna, želim da se mene zaprosi, da to bude poseban trenutak, ne mora biti na stadionima, ne mora biti ništa vezano za sport, nego nešto nas dvoje, tako da to njemu prepuštam. Jedino što sam mu rekla, jedini uvjet je bio ne u 2021. jer ovu godinu želim izbrisati iz svoje karijere, iz života. Od 1.1.2022. pa do 1.1.2072. radi što god hoćeš, ali da je odabranik moga srca, je i da bih željela provest život s njim, željela bih. Mislim da onu energiju koju nas dvoje imamo i koliko smo zajedno, da sad taj prsten će doći, neće doći, ali doći će vjerojatno nekada, ali čemu žurba, tu smo i zajedno smo", zaključila je Sandra.

Nives proslavila okrugli rođendan u nikad kraćoj haljini, a i neizostavni dekolte bio je još dublji nego inače! +26

Atraktivna sinjska manekenka koja čeka dijete s bivšim dinamovcem prvi put pokazala trudnički trbuh +26