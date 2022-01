Sandra Perković pozirala JE u uskoj bijeloj haljini, a otkrila je i da trenutačno uživa u dalekom Dubaiju.

Našu uspješnu atletičarku Sandra Perković navikli smo gledati u sportskim i ležernim izdanjima, no sad je sve iznenadila kombinacijom vrijednom divljenja za koju je dobila više od četiri tisuće lajkova i komentara.

Sandra ovih dana uživa u Dubaiju kamo je otputovala sa svojim dečkom Edisom Elkasevićem, nakon što su proslavili desetu godišnjicu veze, a pohvalila se fotografijom na kojoj pozira sređena za izlazak. Za tu je priliku odabrala bijelu usku haljinu i visoke potpetice, te naglasila vitku liniju i bujne atribute.

"Kiss my bass", napisala je kratko uz objavu.

"Wooowww", "Opaaaa", "Ovo je super", "Predivna", "Naj naj ljepotica", "Kraljica", "Gori Dubai", "Lijepa žena", "Najzgodnija žena ikad", "Divno", pohvalili su je njezini obožavatelji.

Sandra je prije nekoliko dana čestitala Edisu godišnjicu romantičnom objavom na društvenim mrežama u kojoj mu je zahvalila što je uz nju sve te godine.

"Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam deset godina zajedništva , ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke. Volim te", napisala je Sandra uz fotografiju na kojoj ljubi svog dragog.

Sandra i Edis su u dugogodišnjoj vezi, a upoznali su se 2012. te je godinu dana kasnije on je postao njezin trener.

Pogledajte kako izgleda mama Nives Celzijus, rijetko je pokazuje, a sada je iznenadila zajedničkim fotkama! +37

Bivša djevojka kontroverznog srpskog youtubera osvanula potpuno gola, uz provokativne fotke poslala mu je i simboličnu poruku +16