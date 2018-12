Sandra Perković nabacila je dekolte i oduševila brojne frajere, ali i žene.

Sandra Perković sve više pozornosti daje svojem izgledu. Iako smo je nekada gledali gotovo isključivo u sportskim izdanjima, Sandra je danas većinom u elegantnim izdanjima kada su u pitanju pojavljivanja u javnosti.

Tako je naša proslavljena sportašica ovaj puta bila na dodjeli nagrada Međunarodne atletske federacije u Monacu te iskoristila priliku da još jednom pokaže kako izgleda u seksi izdanju.

Njezin dekolte brlo je brzo prikupio brojne lajkove, ali i komentare. ''Kraljica ljepote'', ''Nevjerojatno si lijepa'', ''Obožavam Sandru'', samo su neki od komplimenata koje je Sandra dobila ispod fotografije na svojem Instagram profilu.

No nije to sve. Sandra je pozornost plijenila i na Gavelinim večerima gdje je bila u društvu bivšeg dečka Edisa Elkasovića. Na ruci je imala prsten koji je bliještio od kamenčića, no Sandra nije potvrdila da riječ o zaručničkom. ''Pa nije baš zaručnički. Ne bih voljela od muhe praviti slona'', kazala je Sandra za Story.