Sandra Perković prvenstveno je sportašica, i to iznimno uspješna. No, svi volimo vidjeti i njena nesportska izdanja! Sandra se u posljednje dvije godine prometnula u pravu modnu zvijezdu. Izgubila je par kilograma i sprijateljila se s Aleksandrom Dojčinović.

Cijela protekla 2017. godina prošla je u znaku seksi objava Sandre Perković. Naša najuspješnija atletičarka prošla je put od djevojčurka upitnih stilskih odabira do dame koja i u modnom smislu jako dobro zna što želi! Pripremili smo stoga jedan mali vremeplov Sandre Perković.

Prisjetili smo se stoga njezinog izdanja otprije skoro osam godina. Sandra je tada na ležernom snimanju fotografu pozirala odjevena u trenirku, a u društvu svog psića. Prirodna, bez šminke, s više kilograma nego danas! Tada je imala svega 20 godina, njegovala je prirodni i sportski look, no i se tada isticalo njeno lijepo lice.

Da je stislki danas puno potkovanija, svjedoči i fotografija iz 2011., gdje Sandra pozira u društvu kolegice Andree Ivančević, a u kratkoj, plavoj haljini. Od materijala do duljine haljine, sve je bilo pogrešno - sigurni smo da si Perković ovo danas ne bi dopustila!

Godinu dana poslije, u Splitu je zablistala u ulozi carice Priske, a 2014. godine vidljiv je njen stiski pomak. Nagrađena je tada na svečanoj večeri u organizaciji HOO-a. Frizura i šminka su sjajni, a može se ovdje Sandra pohvaliti i boljim modnim odabirom!

Negdje krajem 2015. godine Sandra je počela gubiti kilograme pa joj crvena haljinica otkriva vitke noge i ističe prednosti, a sjajno joj pristaje i boja haljine. Sjajna je to najava za ono što slijedi. Protekla 2017., ali i 2016. zaista su u znaku zgodne atletičarke. Prijateljstvo s Aleksandrom Dojčinović sigurno ju je oplemenilo na više načina, no ono što svi vidimo jest koliko joj dobro pristaju sjajni modeli poznate dizajnerice. Pokazala je to i nedavno, kada je ponovno proglašena najboljom hrvatskom sportašicom. Zlatno - crna haljina pristaje Sandri savršeno, ističe njeno lijepo lice, ali i dekolte, koji je dosad bio nepravedno zanemaren!

Skinula je suvišne kilograme i modno se razvila - Sandra je stoga od ljepuškaste djevojke postala pravi komad! A ono što je najbolje - jest činjenica da i dalje postiže sjajne sportske rezultate! Bravo Sandra!