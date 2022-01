Sandra Perković i Edis Elkasević slave desetu godišnjicu veze, a mu je na Instagramu posvetila i romantičnu čestitku.

Naša uspješna atletičarka, 31-godišnja Sandra Perković slavi desetu godišnjicu veze sa svojim osam godina starijim dečkom Edisom Elkasevićem, a tim mu je povodom posvetila i emotivnu objavu na društvenim mrežama.

"Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam deset godina zajedništva , ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke. Volim te", napisala je Sandra uz fotografiju na kojoj ljubi svog dragog.

"Draga nek Vam ljubav traje vječno", "Da ih dočekate još puno u životu sa srećom i zdravljem", "Čestitke predivni ljudi. Volite se kao do sada. A mi vam želimo stotku! Divni ste", "Vi to zaslužujete", "Kako lijepo"", "Ajmee sva sam se naježila, ali onako baš lijepo od riječi i emocija. Istina je da ste predivan par", poručili su joj obožavatelji u komentarima.

Sandra i Edis su u dugogodišnjoj vezi, a upoznali su se 2012. te je godinu dana kasnije on je postao njezin trener.

