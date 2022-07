I Sandra Bagarić je na morskom godišnjem, a s odmora je podijelila fotografiju, ispod koje je stavila i zanimljiv opis.

I operna pjevačica Sandra Bagarić svoj godišnji odmor provodi na moru, a od tamo je objavila fotografiju u vrućim hlačicama te stavila opis u svojem stilu.

"Znam, imam veliko dupe i celulit... Al baš se dobro osjećam", napisala je u opisu.

Veselo pozirajući s pogledom na more u gornjem dijelu badića i kratkim traper-hlačicama pokazala je obline i vitku figuru, a kao modni dodatak nosila je sunčane naočale.

Njezini pratitelji u komentarima su joj pisali:

"Nisi ti debela, ti si lijepo popunjena", "Nit velikog dupeta, nit celulita", "Super", "Izgledaš bolje nego neke mlade cure!", "Prekrasno izgledaš".

Inače, Sandra je već više od 24 godine u braku s pijanistom Darkom Domitrovićem, a njih dvoje imaju jednu od zanimljivijih ljubavnih priča među domaćim parovima.

"Čim sam ga ugledala, znala sam da je on moja srodna duša i shvatila sam, da nisam, da on mene ni dan-danas ne bi zaprosio. Kleknula sam, radila predstavu, prije svega da sebe zabavim. Da nije bilo toga, ne bi se imali čega sjećati", ispričala je jednom prilikom Sandra za IN Magazin.

Vjenčali su se 1997., nakon pet i pol godina veze, a zajedno imaju sinove Marka i Lovru.

