Sandra Bagarić na Insatgramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u haljini koja je istaknula njezin raskošni dekolte, a za izgled je dobila same komplimente.

Operna diva Sandra Bagarić (48) često se voli pohvaliti svojim bujnim dekolteom, a sada je odabrala haljinu koja ga je savršeno istaknula.

Sandra je na Instagramu objavila fotografije na kojima pozira u elegantnoj bež haljini s dubokim V-izrezom, ali i prorezom koji je otkrio njezine vitke noge, a u ovom izdanju nikoga nije ostavila ravnodušnim.

"Moja lijepa Sandra", "Prekrasna žena", "Top diva", "Wow", "Prelijepa diva Sandra", zaredali su se komplimenti ispod fotki.

Sandra je nedavno objavila i niz fotografija s ljetovanja na kojima je pozirala u gornjem dijelu badića i vrućim hlačicama, a uz njih se osvrnula na izgled svoje stražnjice te je spomenula celulit, no obožavatelji su se složili da izgleda fenomenalno.

Inače, Bagarić je već više od 24 godine u braku s pijanistom Darkom Domitrovićem, a njih dvoje imaju jednu od zanimljivijih ljubavnih priča među domaćim parovima.

Naime, Darko je Sandri predavao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled, te ga je kasnije sama i zaprosila.

"Čim sam ga ugledala, znala sam da je on moja srodna duša i shvatila sam, da nisam, da on mene ni dan-danas ne bi zaprosio. Kleknula sam, radila predstavu, prije svega da sebe zabavim. Da nije bilo toga, ne bi se imali čega sjećati", ispričala je jednom prilikom Sandra za IN Magazin.

Vjenčali su se 1997., nakon pet i pol godina veze, a zajedno imaju sinove Marka i Lovru.

