Sandi Pego i Cindy Šoštarić otkrili su na velikoj zabavi da će dobiti sina, a naš poznati tiktoker na Instagramu je podijelio djelić atmosfere sa zabave.

Naš poznati tiktokter Sandi Pego i njegova supruga Cindy Šoštarić nedavno su otkrili da će postati roditelji, a ovoga su vikenda na velikoj zabavi otkrili spol djeteta.

"Rodit će se tatin sin", napisao je Sandi na svom Instagramu u opisu fotogafije na kojoj pozira sa svojom suprugom. U komentarima su redom dobili čestitke, a javile su mu se i kolege iz showa "Ples sa zvijezdama". Bojana Gregorić Vejzović ostavila mu je emotikone srca i djeteline, a pedro Soltz mu je čestitao uz emotikon plavog srca. "Bravo, čestitam od srca", napisao mu je Marko Grubnić.

Ivan Jarnec, Jelena Perić, Filip Vidović, Mario Ožbolt i Albina Grčić bili su na samoj zabavi, a mnogi su se oglasili na društvenim mrežama te su otkrili djelić atmosfere.

"Uskoro ću postat ćaća! Dobar je osjećaj, zbog količine posla još nisam toliko svjestan, čekali smo potvrdu da je sve dobro i čuvali smo vijest, ali je jako lijep osjećaj iskreno. Postat ću tata! Obožavam djecu i jako sam sretan i uzbuđen, baš sam jako sretan!“ kazao je Sandi za IN Magazin prije nekoliko dana.

Prepričao je i kako je izgledao trenutak kada mu je supruga Cindy rekla da je trudna.

"Dobio sam dvije kutije i otvorim ih i gledam unutra i vidim medu, pa test, i prvo nisam znao je li test za koronu, i drugo pitanje mi je bilo: 'Ne prankaš me?' U životu sam si rekao ako me zbog toga bude prankala neće završit dobro, samo mi nemoj to raditi“, prisjetio se kroz smijeh i dodao: "Suze su krenule, bio sam toliko ponosan, toliko sretan."

