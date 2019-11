Sandi Cenov raspričao se o reliju, štednji, svom pravom imenu te tome čime bi se bavio da nije glazbenik.

51-godišnji domaći glazbenik poznat je i kao veliki šarmer, ali i zaljubljenik u brzinu.

Riječ je, naravno, o Sandiju Cenovu koji je i danas vrlo aktivan kako u glazbenim, tako i u sportskim aktivnostima.

Pjevač je u "Informeru" porazgovarao s našom novinarkom Martinom Marčinko o glazbi, glazbenom životu u Hrvatskoj, svom pravom imenu Aleksandar, čime bi se bavio da nije zaplivao u glazbenim vodama te tko mu je omiljeni kolega sa estrade.

"Najmodernije je danas u Hrvatskoj biti sin bogatog oca. To bi bilo sjajno, da budem bogati nasljednik. Šalim se, puno stvari me zanima. Zanimaju me motori. Možda bih imao neku veliku mehaničarsku radionu pa bih ja to šarafio sve", otkrio je Sandi o tome čime bi se bavio da nije pjevač. Studirao je pravo, no ističe kako mu nije žao što se danas ne bavi tim zanimanjem.

"Nikad nisam požalio za mojim izborom što je glazba bila ispred toga. Da ga nisam završio, nisam ga završio došao sam skoro do kraja, ne bih mogao funkcionirati u mojoj obitelji u kojoj su svi oko mene odvjetnici. Plivam tu jer sam apsolvent pravnog fakulteta već dugi niz godina, ali to mi je nekako umjetnički – kao došao sam do kraja, a kao nisam", ističe glazbenik koji tvrde kako se od glazbe u Hrvatskoj ne može obogatiti, ali se može živjeti ako se radi pošteno i predano.

Mnogi ne znaju kako je njegovo pravo ime Aleksandar, no Sandi kroz smijeh ističe kako ga tako baš nitko ne zove. "Znat ćete to po tome ako ikad napravim internacionalnu karijeru van granica našeg Balkana. To je internacionalno ime i onda bi se tako furao", ističe šarmer koji se za 5 godina vidi na istom mjestu na kojem je danas.

Na pitanje tko mu je najdraži hrvatski izvođač odgovorio je diplomatski: "Ne mogu baš nikoga izdvojiti pa sa svima sam jako dobar i da jednog izdvojim drugi bi se ljutili."

Sebe opisuje kao "dušu", ali i velikog ovisnika o brzini i adrenalinu s trkačim i "normalnim" automobilom te čovjeka zabrinutog za stanje svojih financija. "Zabrinut sam uvijek, ali ima tu jedna stvar koja… Ja sam kampanjac i volim sve što imam potrošiti, ali otkad imam ženu i djecu pogotovo od kad imam djecu i oni su ovisni naravno o mojim financijama, malo drugačije razmišljam. U Hrvatskoj je u današnje vrijeme teško uštedjeti", iskreno priznaje.

Kada troši, troši na reli. "Vozim te trke i tu ode strašno puno novaca, ali ja to volim i to je tako", otkriva Sandi koji se kada je u pitanju odjeća poziva na Elvisa Presleyja. "To mu je bio jedan od zadnjih intervjua u kojima je rekao , da se uvijek trudio što bolje izgledati iz poštovanja prema svojoj publici. Mislim da je to jako važno."

Kaže da ne ide u teretanu, da bi zadnjih tisuću kuna potrošio na benzin, a što je još zanimljivo otkrio našoj Martini, saznajte u video intervjuu u našoj galeriji.