Sandi Cenov se na Instagramu oprostio od Đorđa Balaševića uz fotografiju svoje goleme tetovaže koju mu je posvetio.

Pjevač Sandi Cenov (52) na svojem je Instagramu pokazao tetovažu koju je posvetio pokojnom Đorđu Balaševiću.

Sandi je preko cijelog ramena ispisao stihove "Ostaje mi to što se volimo" iz istoimene Balaševićeve romantične balade, a uz fotku tetovaže još je jednom izrazio svoju tugu zbog smrti legendarnog glazbenika

"Tetovaža valjda dovoljno govori u kojoj sam mjeri bio fan Đorđa Balaševića. Što god da radim - ne mogu tu strašnu istinu odagnati iz glave. A što je još gore - ni iz srca... I što sad!? Svirati i pjevati njegove pjesme... Hoćete!?" upitao je Sandi te najavio koncert posvećen Balaševiću koji će u utorak 23. veljače u 20 sati održati na svojem Instagramu.

Pratitelji su mu ispod objave pisali da se vesele koncertu, a oduševila ih je i njegova tetovaža.

Sandi se i dan ranije na svojem Instagramu oprostio od Balaševića, a uz njihovu zajedničku fotku objavio je i posvetu koju mu je Đole napisao u knjizi.

"Jako mi je teško pisati ovu objavu jer ovo me dotuklo. Korona, potres, a onda ode i Đole... Onako, bez neke pompe, bez najave. Svi ti divni stihovi najdublje su obilježili moj život. Dublje od svih mojih idola iz djetinjstva. Nenametljivo, a tako snažno. A točno takav si bio i sam. Ako postoji neka utjeha, imao sam čast da se družimo, pa čak i da sviramo i snimamo zajedno. Kakvi su to 'dani lavova' bili... Tvoje riječi... I negdje u mom oku uvijek će se vidjeti trag tih dana, tih pjesama... Moja obrada 'Lijepa Đokina kći', suze u Oliverinim i tvojim očima na tu pjesmu, tvoja divna tumačenja nastanka nekih od najvećih pjesama s ovih prostora, a i tumačenja života općenito. Jednostavno, a tako mudro. Onako kako samo genij poput tebe zna. To jest, znao je... Još se ne mirim s tim da te više nema i da nam samo pjesme ostaju. Ovo 'samo' je uvjetno rečeno jer to je opus koji neće biti zaboravljen sve dok je nama nas, normalnih, koji smo te neizmjerno poštovali i voljeli. Zbogom, Đole...", napisao je Sandi.

Vijest o smrti Đorđa Balaševića u 68. godini života zavila je u crno cijelu regiju, a od omiljenog pjevača na društvenim su se mrežama oprostili i brojni drugi kolege te obožavatelji.