Sandi Cenov kritizirao je Stožer civilne zaštite i izazvao veliku raspravu na društvenim mrežama.

Pjevač Sandi Cenov pridružio se svojim kolegama u kritiziranju Stožera civilne zaštite pa je odlučio poslati im oštru poruku preko društvenih mreža, no čini se da su njegove riječi neke pogodile pa se zbog toga ispričao.

"Dragi moji! Nisam mogao ni zamisliti u kojoj će mjeri biti lajkana, komentirana i dijeljena moj objava o gubitku povjerenja u stožer, izazvan kontinuiranim proturječnostima koje nam se u medijima serviraju. I dalje stojim iza svake svoje riječi u toj objavi. Ali osjećam potrebu da se ovim putem ispričam svim ljudima koje sam možda uvrijedio svojim mišljenjem, a tu prvenstveno mislim na zdravstvene radnike, koji se s ovom dramom bore kako znaju i umiju. I to iz srca, a ne zbog skupljanja političkih bodova. Komentari koji dovode u pitanje moju 'stručnost' potpuno su promašeni jer zaista nisam baš nikakav stručnjak i nisam to objavio u nekom stručnom biltenu, nego na svojoj stranici na Facebooku. A nadam se da još uvijek u demokraciji, za koju smo se borili, imamo pravo na svoje mišljenje!? Ili mi možda slijedi Goli otok zbog same činjenice što imam svoje mišljenje?! Eeeeee.... I dok puno više ljudi ovoga trena u svijetu umire od gladi, kao i od nekih drugih bolesti, koje se, eto, ne zovu COVID-19, o tome u medijima ni slova. A osobno znam ljude kojima zbog posijane panike od korone ne može biti pružena adekvatna zdravstvena skrb. I nikom ništa. Educirajte nas, uputite nas kako da se nosimo s ovom nezapamćenom krizom. I probajte biti dosljedni u tome nakon svih ovih zbunjujućih i kontradiktornih uputa. Ali nemojte nam ukidati građanska prava i pravo na dostojanstvo jer to nas tjera na bunt iz inata i neposluh. I naravno, na pisanje objava, poput moje prethodne", napisao je Sandi.

Sve je krenulo nakon što se osvrnuo na odluku o radu kafića i noćnih klubova do ponoći i kada je poručio da Stožeru više ne vjeruje baš ništa, što je izazvalo niz komentara i reakcija njegovih prijatelja i obožavatelja na društvenim mrežama.