Samantha Markle je tužila svoju polusestru Meghan i to zbog izjava koje je rekla Opri Winfrey u intervjuu prije godinu dana.

Polusestra vojvotkinje od Sussexa, Samantha Markle, tuži Meghan zbog klevete te je istaknula kako je ona u intervjuu s Oprom Winfrey prije godinu dana iznijela brojne laži koje su naštetile njezinoj obitelji. Samantha od Meghan traži 75.000 dolara, piše Daily Mail.

U tužbi je navela kako je Meghan namjerno izrekla brojne laži samo kako bi naštetila njoj i njihovom ocu. Samantha smatra kako je cilj njezinoj polusestri bio uništiti im kredibilitet kako kasnije nitko ne bi vjerovao njihovim tvrdnjama. Meghan je Opri rekla da je odrasla u siromaštvu, no Samantha sada ističe kako je njihov otac Thomas Markle plaćao Meghan skupe školarine u elitnim školama koje je pohađala. Također, u tužbi navodi i da joj je platio školarinu na fakultetu, iako je Meghan rekla da je sama radila kako bi se mogla školovati.

Najnovija tužba samo je još jedan u nizu sporova u kojime se Meghan našla sa članovima svoje obitelji.

Meghan je inače Opri rekla i kako svoju polusestru nije vidjela gotovo dvadeset godina te da se više ne poznaju, a Samantha je i za to komentirala da je okrutna laž. "Ne znam kako može reći da ju ne poznajem i da je bila jedino dijete. Imamo fotografije snimane tijekom cijelog života. Pa kako me onda ne poznaje", izjavila je Samantha u video javljanju za Inside Edition i pritom pokazala svoje i Meghanine fotografije, od kojih je posljednja snimljena 2008. godine.

Samanthi i Meghan ovo nije prva javna svađa. Supruga princa Harryja svoju je sestru napala još prije kada je rekla da je promijenila svoje prezime iz Grant u Markle nakon što je ona počela izlaziti s princem Harryjem, kako bi to pokušala iskoristiti u svoju korist. "Preimenovala se u Markle kada smo Harry i ja počeli biti zajedno. Stoga, mislim da to dovoljno govori", izjavila je Meghan na Oprino pitanje o Samantjinoj knjizi "The Diary of Princess Pushy's Sister".

