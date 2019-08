Sam Smith objavio je fotografiju u kupaćim gaćicama s odmora u Italiji.

Britanski glazbenik Sam Smith uživa u suncu Italije gdje se nalazi na odmoru posljednjih nekoliko dana. Pritom djeluje kao da se provodi kao nikad u životu čime se pohvalio na profilu na Instagramu gdje ga prati više od 13 milijuna obožavatelja.

Pritom je otkrio kako je trenutno u Italiji koju obilazi luksuznim brodom, na čijoj je palubi pozirao samo u kupaćim gaćicama i košulji. To se svidjelo vjernim fanovima koji su ga pohvalili.

"Sviđa mi se to samopouzdanje i što tako pokazuješ tijelo", poručio mu je jedan od njih.

Tvorac brojnih glazbenih hitova na društvenim je mrežama podijelio i pogled s broda koji oduzima dah, a pohvalio se i šetnjom u talijanskom gradiću društvu dvije prijateljice koje je nazvao s "ljubavi njegova života".

Sam je poznat po svojoj otvorenosti i iskrenosti pa ne skriva kako se neko vrijeme borio s anksioznošću i depresijom, zbog čega je i drastično smršavio. Otvoreno je priznao da je gay, a nedavno i kako se nikada nije osjećao ugodno u tijelu muškarca.

"Odkad sam bio maleni dječak, maleno ljudsko biće, nisam se osjećao ugodno kao muškarac. Stvarno nikada nisam. Ponekad pokazujem svoju mušku stranu, a ponekad ženskku, ali negdje na sredini te promjene sam se počeo zaista osjećati jako depresivno i tužno. Ne znam tko sam, gdje sam, što radim i osjećam se nejasno i neshvaćeno od strane samog sebe. Shvatio sam da je to zato što se ne uklapam nikamo. Prošlu večer sam se družio s mamom i rekla mi je nešto predivno. A to da joj je laknulo što ja i članovi obitelji imam načina za objasniti to sada, jer me izjedalo cijelog života. Mama je vidjela kako se mučim", izjavio je u svibnju 27-godišnjak za British GQ magazine.

Sam dosad nije imao puno sreće u ljubavi pa je tako 2015. godine četiri osvojena Grammyja posvetio bivšem koji mu je slomio srce i bio mu inspiracija za album. Posljednji partner bio mu je glumac Brandon Flynn iz popularne serije "13 reasons why", no ni ta veza nije uspjela.