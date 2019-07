Sam Domingo otkrila je dosad neispričane priče o Tomu Cruiseu, Johnu Travolti i Jadi Pinkett Smith, koji su bili dio scijentološkog pokreta ili to još uvijek jesu i danas.

Bivša snaha najpoznatijeg svjetskog opernog pjevača i tenora Placida Dominga, 51-godišnja Sam Domingo, bivša je članica scijentološke crkve koja je odlučila javno progovoriti i otkriti najskrivenije tajne slavnih osoba koje su se odlučile prikloniti tom, u posljednje vrijeme sve popularnijem pokretu.

U ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail Sam je spomenula glumce Toma Cruisea, Johna Travoltu te glumicu Jadu Pinkett Smith, poznatu i kao suprugu popularnog Willa Smitha. Ona je dio scijentološke crkve bila čak 22 godine i tijekom tog razdoblje često se susretala s holivudskim zvijezdama.

Upravo je obitelj Toma Cruisea jedna od onih s kojima je radila na svojoj socijalizaciji i od nje upijala scijentološka učenja. Njezina djeca igrala su se s Tomovom djecom Connorom i Isabellom, a naročito je bila bliska s njegovim sestrama Cass Mapother, Marian Henry i Lee Ann DeVette.

Sada je prvi put javno odlučila progovoriti o tome kako pokret funkcionira iznutra te na koji su način uključivali djecu, i to nakon što su ga ona, njezine tri kćeri i bivši suprug Placido Junior odlučili napustiti jer zapravo želi upozoriti na zlo koje scijentologija sa sobom nosi i kako može nauditi ljudima, čak i svojim najmoćnijim članovima.

Na to ju je zapravo motivirala Cruiseova 26-godišnja posvojena kći Isabella, koja je po njoj "iskorištena" za promociju pokreta kao djevojka s plakata. Naime, u ožujku ove godine ona je bila uključena u promotivne aktivnosti u Londonu, prilikom čega je zahvaljivala što su joj uz pomoć oca pomogli pronaći dio sebe koji joj je nedostajao.

Upravo to potaknulo je Sam da ispriča što se zapravo događalo s Isabellinim i Connorovim životima, koji su se dramatično promijenili nakon što im je otac prekinuo vezu s njihovom majkom, glumicom Nicole Kidman 2001. godine, i nakon što ih je uključio u pokret. Tvrdi kako je dosad šutjela zbog osjećaja odanosti prema Tomu i njegovoj sestri Cass Mapother, ali kada je vidjela da su počeli iskorištavati Isabellu, sažalila se nad njom.

"Isabella je iskorištena za promociju, ona je dijete Toma Cruisea, nije pošteno to što rade njoj i Connoru. Oni nemaju izbora nego postavljati djecu na postere scijentološke crkve", izjavila je Sam.

Djeca su navodno živjela u izoliranim kampovima, daleko od druge djece, pod budnim nadzorom Martyja Rathbuna, drugog čovjeka pokreta. On ih je uvjerio u to da ne smiju komunicirati s majkom.

"Znam kojim su se tehnikama koristili. Znam što je Marty učinio, bio je oštar prema njima, Cruiseova djeca nisu imala izbora. Nakon razvoda bili su priključeni pokretu i bili su izolirani. Cijela obitelj dobila je naredbu da se vrati s Floride u Los Angeles nakon razvoda. Bila sam šokirana njihovim odlaskom. Ali sada je jasno da ako ste protivite scijentologiji, za vas nema mjesta u obitelji slavnog glumca. Pogledajte samo njegovu kći Suri", izjavila je Sam.

Jedna od holivudskih zvijezda koja se pridružila kontroverznom pokretu jest i glumac John Travolta. Sam je progovorila o njegovoj agoniji kroz koju je prolazio kada mu je preminuo 16-godišnji sin Jett na obiteljskom odmoru na Bahamima. Naime, John je prema scijentološkim uvjerenjima pokušao oživjeti njegov duh i vratiti ga u tijelo. Drugim riječima, pokušao je uskrsnuti sina.

"John je pokušao vratiti sina u život u ambulantnim kolima, pokušao je narediti duhu Thetanu u kojeg scijentolozi vjeruju da se vrati u njegovo tijelo. Jer kada izgubite dijete, počnete vjerovati u povratak tog duha koji je napustio dječje tijelo. Johnova supruga Kelly nekoliko mjeseci kasnije je zatrudnjela, a njihov sin Ben rođen je godinu i pol nakon Jettove smrti. Kelly vjeruje kako je Jettov duh zapravo u Benu", objasnila je Sam.

Među slavnim scijentolozima našla se i glumica Jada Pinkett Smith, koja je bila zadužena za vrbovanje drugih slavnih osoba i bila plaćena za to.

"Nakon što sam se preselila u Los Angeles iz Clearwatera, družila sam se sa zvijezdama i njihovom djecom, najčešće u scijentološkoj crkvi. Jada se uvijek motala okolo s Kelly Preston. U to je vrijeme njezin suprug Will Smith uplaćivao po milijun dolara u novu scijentološku crkvu u Santa Monici. To su zamolili i mene i Placida, međutim mi smo ih odbili. Ako danas poriču da su bili članovi, lažu. Ona je tražila nove članove", zaključila je Sam.