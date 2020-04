Sam Asghari snimljen je na trčanju na koje se otputio samo u kratkim hlačicama i s neobičnom zaštitnom maskom na licu.

Osim po ljubavnoj vezi s bivšom pop-princezom 38-godišnjom Britney Spears, trener Sam Asghari poznat je i po svom isklesanom tijelu koje voli pokazivati kad god ima priliku za to, pa tako i u vrijeme izolacije, koje krati trčanjem i svojim uobičajenim treninzima.

Svoj impresivni torzo taj 26-godišnjak pokazao je kada je trčao pustim ulicama Los Angelesa, no ono što je svima ukralo pažnju i zbog čega je gotovo bio neprepoznatljiv jest zaštitna maska koju je nosio na licu, ako bi se to tako moglo uopće nazvati. Jer to je nešto sasvim različito od svih zaštitnih maski koje su poznate ličnosti tijekom pandemije koronavirusa nosile u posljednjih mjesec dana.

Inače, Britney i Sam samoinicijativno su se odlučili za boravak u izolaciji i prave društvo jedno drugome. Ona je aktivna na društvenim mrežama, gdje s obožavateljima dijeli videozapise na kojima pleše, a zaplesala je čak i na singl bivšeg dečka Justina Timberlakea "Filthy", nakon čega joj se i on sam javio u komentarima.

No njezino srce rezervirano je samo za Sama, s kojim je sretna, iako se šuškalo da ju vara s misterioznom brinetom, isto kao i da ju iskorištava zbog njezina bogatstva.