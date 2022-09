Ryan Grantham osuđen je na kaznu doživotnog zatvora zbog ubojstva majke Barbare Waite.

Američki glumac i zvijezda serije "Riverdale" Ryan Grantham osuđen je na doživotnu kaznu zatvora s pravom na uvjetni otpust tek za 14 godina nakon što je priznao da je ubio svoju majku kako bi je poštedio da svjedoči njegovu planu da ubije kanadskog premijera Justina Trudeaua.

24-godišnji Ryan neće se moći žaliti nakon što je priznao krivnju za ubojstvo drugog stupnja svoje 64-godišnje majke Barbare Waite, koju je ustrijelio dok je svirala klavir u ožujku 2020. godine. Sutkinja Vrhovnog suda Britanske Kolumbije Kathleen Ker donijela je presudu i napomenula da joj se čini kako se Ryan iskreno kaje u svojoj isprici te da je tražio psihijatrijsku pomoć u zatvoru, gdje je dobivao pozitivne kritike o svom ponašanju i napretku.

Tužitelji su u lipnju otkrili da je Ryan, nakon što je majku upucao u potiljak, snimio video GoPro kamerom u kojem je priznao ubojstvo i pokazao njezino beživotno tijelo.

"Upucao sam je u potiljak. Znala bi kasnije da sam to bio ja", izjavio je.

Glumac je tada kupio pivo i marihuanu, eksperimentirao je s izradom Molotovljevih koktela i gledao Netflix prije nego što je tijelo majke prekrio plahtom i otišao u krevet. Sljedećeg jutra, kako je rekao vlastima, objesio je krunicu na klavir i rasporedio upaljene svijeće oko tijela, a onda u automobil ubacio tri pištolja, streljivo, desetak Molotovljevih koktela, opremu za kampiranje i upute do Trudeauove kolibe Rideau u Ottawi. Planirao je putovati više od 50 sati kako bi ga ubio prije nego što se predomislio i odustao.

Predao se policiji u Vancouveru prije nego što je još nekoga ozlijedio, a u ožujku je priznao krivnju za ubojstvo drugog stupnja.

"Tako mi je žao, mama, tako mi je žao, Lisa... Mrzim sebe. Vani ima puno vijesti o meni. Filmovi i serije. Stotine sati mene koji se mogu pogledati i secirati. Nitko neće razumjeti", dio je iz njegova dnevnika koji je vodio, a koji je objavljen tijekom suđenja.

"Gospodin Grantham htio je spasiti svoju majku od nečega što je namjeravao učiniti", izjavila je tužiteljica Michaela Donnelly tijekom saslušanja te ubojstvo opisala kao srceparajuću povredu povjerenja.

Predstavljene su i dvije psihijatrijske procjene, prema kojima je počinio zločin kako bi poštedio svoju majku od svjedočenja daljnjim činovima nasilja koje je planirao počiniti, te da je mjesecima prije ubojstva pokazivao ovisnost o kanabisu, stanje depresije, mržnje prema sebi te suicidalne i ubilačke sklonosti.

Barbarino tijelo pronašla je 1. travnja 2020. njezina kći Lisa, koja je stigla nakon što joj Waite nije odgovarao na pozive i poruke.

"Ne mogu objasniti niti opravdati svoje postupke. Nemam opravdanja. Boli me kad pomislim na to koliko sam protratio život. Žao mi je svakim dijelom mog bića", izjavio je Ryan u lipanju na sudu.

Mladi glumac najpoznatiji je po ulozi Jefferyja Augustinea u Riverdaleu, a glumio je i u televizijskoj seriji "Supernatural", kao iu filmovima "Diary of a Wimpy Kid" i "The Imaginarium of Doctor Parnassus".

