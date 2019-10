Ryan Giggs godinama je bio u braku sa suprugom Stacey i varao ju sa suprugom svoga brata Rhodrija.

Bivši nogometaš Ryan Giggs imao je vrlo buran privatni život.

Na to nas je podsjetila utakmica između Hrvatske i Walesa koja je završila 1:1, a 45-godišnji Giggs izbornik je Walesa. Jedan od najboljih svjetskih nogometaša proveo je čak 24 godine u dresu Manchester Uniteda, no sjajni sportski rezultati ostali su u sjeni skandala koji mu je obilježio privatni život.

Naime, Giggs je od 2007. do 2017. godine bio u braku sa suprugom Stacey Cooke, a razvod ga je koštao više od 330 milijuna kuna. Par se vjenčao nakon višegodišnje veze na privatnoj ceremoniji, a zajedno imaju dvoje djece. Ipak, Giggs je godinama bio ludo zaljubljen u suprugu svog brata Rhodrija Natashu, a kada se saznalo za aferu 2011. godine, ona je potresla cijelu Englesku.

Navodno je Natasha 2011. godine pobacila Ryanovo dijete, i to samo tjedan dana prije nego što se udala za njegova brata. Logično, braća godinama nisu razgovarala zbog toga, no na kraju su izgladili stvari kada ga je Ryan zamolio za oprost. Rhodri je pokušao spasiti brak s Natashom, no nije uspio, pa se par razveo 2013. godine. Giggs je imao afere i s brojnim drugim ženama, pa za njegov brak nije bilo spasa.

Afera velškog izbornika s bratovom suprugom započela je 2003. godine dok ona još nije bila u vezi s njegovim bratom. Afera je završila kad je Natasha saznala da je on zaručen sa Stacey te ona čeka njihovo prvo dijete. Ipak, prekid nije dugo trajao te se par nastavio viđati, a Natasha se u međuvremenu počela viđati s njegovim bratom.

Rhodri je 2005. godine zaprosio Natashu, a 2006. godine par je dobio sina. Vjenčanje je održano 2010. godine, a kum tada nije bio Ryan, kako je bilo planirano, već je na to mjesto uskočio Rhodrijev prijatelj. Ryan i Natasha tako su čak 8 godina imali aferu. "Znala sam da je naša veza najpogrešnija stvar na svijetu, izdali smo ljude koje volimo. No to je bila moja ovisnost, nisam mu mogla reći ne. Ryan nikad nije bio romantičan, uvijek je to bio samo čisti seks", jednom je prilikom otkrila Natasha.

Očekivano, Ryanu su okrenuli leđa brojni članovi obitelji, a najviše je bio razočaran njegov otac. "Sramim se svog sina i ne mogu se više niti natjerati da izgovorim njegovo ime", rekao je jednom prilikom, no potpuno je zanemario činjenicu kako je on suprugu i sinove ostavio kada su imali 14 godina, a Ryan je bio taj koji je preuzeo brigu za majku i brata te uzeo njezino djevojačko prezime Giggs. Napomenimo i to kako se dotični nije javio sinovima 20 godina prije toga.

Zanimljivo, supruga Stacey pokušala mu je oprostiti aferu s Natashom te je čak ostala s njim nakon nje, no onda su na površinu isplivale i brojne druge afere koje je imao. Ryan je posebno volio engleske manekenke i modele, no kap koja je prelila čašu tolerancije njegove supruge bila je afera s konobaricom 2016. godine u restoranu koji su otvorili upravo njih dvoje.