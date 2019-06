Kada govorimo o nekadašnjim "it" parovima", to su svakako bili pjevačica Katy Perry i glumac i komičar Russell Brand, koji se nije iskazao kao suprug.

Oboje su pronašli istinsku sreću.

Podsjetimo, par se upoznao 2009. godine na setu njegova filma "Get Him To The Greek", u kojem je ona imala cameo ulogu. Ipak, između njih zaiskrilo je kasnije iste godine nakon što su se ponovno sreli na dodjeli MTV Video Music nagrada, i to ne na baš tako ugodan način. Naime, pjevačicu mu je tada slučajno bacila bocu vode u glavu tijekom probe.

Bilo je to u rujnu, a već u prosincu iste godine par se zaručio, i to na proslavi Nove godine u Indiji. U listopadu 2010. godine održano je hinduističko vjenčanje u Rajasthanu, a pjevačica nikada nije skrivala koliko je zaljubljena u supruga. Dok ga je ona ludo voljela, on ju je varao na sve strane, jer osim o alkoholu i kocki, komičar je bio i ovisan o seksu.

Ipak, komičar je bio taj koji je u prosincu 2011. godine prvi predao papire za razvod, a kao razlog je napisao "nepomirljive razlike".

Kasnije se saznalo kako je komičar suprugu o razvodu obavijestio SMS-om, a nije mu se sviđala činjenica da ona još nije spremna imati djecu. Ipak, Katy je u jednom intervjuu otkrila kako mu se nije svidjela činjenica da je ona "šefica" u vezi, ali da su im presudili i prenatrpani rasporedi.

Tijekom 2013. i 2014. godine Russell je bio u vezi s Jemimom Khan, no također se morao suočavati s optužbama da ju vara, a onda je 2015. godine upoznao ženu koja ga je u potpunosti smirila. Radi se o njegovoj sadašnjoj supruzi, lifestyle blogerici Lauri Gallacher, s kojom ima dvije kćeri.

Sa prethodnom suprugom komičar je viđen nedavno u zabavnom druženju tijekom kojeg je pokazao i nešto zapušteniji izgled, a bilo je to neposredno nakon što se saznalo kako se planira javno ispričati bivšoj supruzi za sve što je učinio tijekom braka. Katy je trenutno sretno zaručena za glumca Orlanda Blooma.

"Roditelje svoje supruge sam morao uvjeravati da više nisam isti čovjek otkad sam ju upoznao te ih moliti da zaborave na sve glasine koje su čuli o meni, a jednog ću dana s kćerima biti vrlo iskren te im ispričati sve o svojim životnim borbama. Nitko ne želi da njegovo dijete postane ovisnik", zaključio je Brand.