Ruby Rose iskreno je progovorila o teškim počecima karijere u Americi, kamo se preselila iz Australije kako bi ostvarila svoj glumački san.

Australska glumica Ruby Rose u vrlo je kratkom vremenu postala jedno od najpoznatijih holivudskih imena i to nakon uloge u seriji "Orange Is The New Black" kojom je ostavila bez teksta gledatelje diljem svijeta, a koja se snimila prije 4 godine.

Danas 33-godišnja Ruby osvrnula se na svoj posao i karijeru koju u Americi nije bilo tako lako ostvariti. Naime, na svom je profilu na Instagramu objavila poduži emotivni post o teškoćama s kojima se suočila nakon preseljenja iz Australije i namjere da pronađe svojih 5 minuta slave.

"Ne tako davno, spakirala sam torbe i sve ostavila iza sebe, zbog sna. Ostavila sam prijatelje, obitelj, karijeru i zonz komforta kako bi pokušala u Hollywoodu. Dvije godine nakon pokušaja traženja menadžera ili agenta potrošila sam posljednji cent koji sam zaradila u više od deset godina provedenih u šoubizu. Spavala sam na madracu na napuhavanje iz lokalne trgovine i imala sam samo 6 mjeseci za produljenje vize kako bi se mogla nastaviti poslom u filmskoj industriji", napisala je Ruby.

Otkrila je i kako je odlučila uložiti novac u kratki film naziva "Break Free" u kojem je progovorila o vlastitoj rodnoj fluidnosti. Priznala je koliko je bila nervozna jer nije znala kakve će reakcije film izazvati i bojala se kako će ostati bez ikakve podrške. Postala je depresivna što ju je prisililo da vjeruje više u samu sebe i izbori se za ono što joj je uistinu najvažnije.

Film se nakon nekog vremena našao na stolu kreatora serije "Orange Is The New Black" i to je bio početak njezine holivudske karijere. Podsjećamo, Ruby je tumačila ulogu Stelle Carlin i to u razdoblju od 2015. do 2016. godine.

"Serija mi je otvorila brojna vrata i pružila brojne prilike o kojima sam mogla samo sanjati. Zauvijek ću biti zahvalna svima koji su riskirali sa mnom", izjavila je Ruby.

Jedna od posljednjih serija koju snima je "Batwomen" u kojoj se našla u glavnoj ulozi.