Ruby Rose trenutno je u invalidskim kolicima. Nakon ozbiljne operacije kralježnice počeo je proces oporavka.

Glumica Ruby Rose na društvenim je mrežama objavila da je operirala kralježnicu nakon što se cijelo desetljeće borila s problemima vezanima uz istu. Rose je završila u invalidskim kolicima, a sve je to dio oporavka od teške operacije.

"Trenutno se oporavljam od operacije pa sam htjela objaviti ovu fotografiju i objasniti prije nego što se pojave moje fotografije u kolicima i sa štapom za hodanje", napisala je australska glumica. Očekuje je pun oporavak te se zasad osjeća dobro. Uz nju je cijelo vrijeme i njena partnerica Jessica Origliasso. Glumica probleme s kralježnicom ima otkako je doživjela tešku prometnu nesreću. Zbog nje je imala krivinu na leđima te je trpjela jake bolove.

So..For the past few years (decade) I’ve been dealing with a spine issue. I am now recovering from a back procedure, but I do need to stay active, so before I get seen with my cane and wheel chair in public, I’d rather put it out there that I’m fine and going to be fine. pic.twitter.com/7nVw5fIk3k