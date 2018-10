Ruby Kolić Montanaria bila je članica grupe Denis & Denis, a onda se posvetila obiteljskom poslu.

Lijepa Ruby Montanari-Knez, nekada je bila pjevačica. Pjevala je u sklopu showa ''Ne zaboravi stihove'' koji se emitirao na Novoj TV, a potom je postala pjevačica grupe Denis & Denis.

Denis & Denis (FOTO: Goran Stanzl/PIXSELL)

Iako je sve izgledalo obećavajuće, ova riječka pjevačica ipak se odlučila za jedan posve drukčiji život. Naime, prije osam godina se udala za rukometaša Igora te par ima dvije prekrasne kćerkice koje uljepšavaju njihov život.

Ruby Montanari (FOTO: Nel Pavletic/PIXSELL)

Ruby se ostavila mikrofona, ali ne i posla. Trenutno ga ima preko glave, jer ona i njezin suprug odlučili su imati posao iz snova. Istina, posla je i više no previše, no po mnogima to je posao kakav bi mnogi željeli.

Ruby Montanari (FOTO: Nel Pavletic/PIXSELL)

Par se inače bavi čuvanjem pasa, pa tako imaju vlastiti hotel za pse. Posao su proširili i sada imaju plažu te bar za pse. Dok u hotelu imaju više posla zimi, ljeti se posao seli u Crikvenicu i na otok Rab, gdje brojni psići mogu uživati u ''svojem'' kafiću.

Igor Montanari (FOTO: Nel Pavletic/PIXSELL)

Igor i Ruby slove i za skladan bračni par, pa nije ni čudno da je lijepa bivša pjevačica između mikrofona i privatnog biznisa odabrala upravo to drugo.