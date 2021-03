Rosie Huntington-Whiteley na Instagramu je objavila fotografije na kojima ne nosi grudnjak, a pokazala je i golu stražnjicu.

Manekenka Rosie Huntington-Whiteley (33) podigla je temperaturu na Instagramu svojim golišavim fotografijama.

Ljepotica koja ljubi miljenika žena, glumca Jasona Stathama (53), skinula se za novi broj britanskog časopisa Elle, a na fotkama koje je podijelila pozirala je bez grudnjaka te je pokazala i golu stražnjicu.

Fotke su izazvale lavinu reakcija njenih pratitelja koji su je obasuli komplimentima i stotinama tisuća lajkova.

Manekenka je za časopis dala i intervju u kojem se prisjetila svojeg prvog susreta s 20 godina starijim Stathamom.

"Nakon što sam ga prvi put upoznala i družila se s njim nazvala sam prijateljicu i rekla joj: 'Wow, on uopće nije onakav kakav sam mislila da će biti. Potpuno je prizeman i skroman, vrlo je zabavan, karizmatičan i energičan.' To uopće nisam očekivala od njega i upravo me to najviše i privuklo", ispričala je Rosie koja je s Jasonom u vezi već više od 10 godina.

Njihov prvi susret dogodio se na glazbenom festivalu Coachella 2010. godine, a šest mjeseci nakon što su se upoznali počeli su skupa živjeti. Ispočetka su često bili nameti kritika zbog velike razlike u godinama, no čini se da ih to nije pokolebalo. Zajedno imaju i sina Jacka Oscara, a iako su zaručeni skoro pet godina, ne žuri im se stati pred oltar.