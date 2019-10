Ron Holsey bio je prvi natjecatelj druge epizode Supertalenta. Amerikanac je iznenadio izborom pjesme. Publiku je zabavio hitom ''Ove noći jedna žena'' Zlatka Pejakovića.

Iako su Zlatni gumb osvojile legendarne dame iz Dream Teama Babe, zvijezda druge epizode sedme sezone Supertalenta zasigurno je i Ron Holsey, Amerikanac koji je balkansku glazbu zavolio prije nekoliko godina kad je posjetio Srbiju.

''Fascinirali su me vokali, jedinstveni ritmovi, raznoliki regionalni utjecaji i posebno duboka emocija u pjesmama. Od tada sam otkrio još više glazbe iz regije, od makedonskog etna do sevdaha, bugarske chale, Yu-rocka do turbofolka i svega između toga. Putovao sam u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku, gdje sam uživao u tradicionalnoj dalmatinskoj glazbi i naučio pjevati bećarac. Jako sam uzbuđen što sam natjecatelj na Supertalentu te što mogu podijeliti svoju ljubav prema balkanskoj glazbi sa svijetom'', istaknuo je.

Ron već iza sebe ima hit ''Srpkinja'', u Supertalentu smo čuli kako pjeva hit ''Ove noći jedna žena'' Zlatka Pejakovića, a mi smo pronašli i video njegove izvedbe pjesme ''Žal'' Šabana Šaulića, koji mu je jedan od najdražih glazbenika. Obožava ga toliko da mu je nakon što je legendarni glazbenik poginuo u veljači ove godine posvetio i status na Facebooku.

''Sećam se zime 2011. Bio sam u zadimljenom podrumskom baru u Beogradu, s drugarom Denketom, koji mi je rekao da ako stvarno želim naučiti pjevati srpsku muziku, trebam slušati Šabana Šaulića. Nikad prije nisam čuo za njega, pa mi je Denke to ime napisao na salveti. Složio sam je i stavio u džep. Sljedećeg dana na YouTubeu sam otkrio 'Kraljice srca moga', dok sam je slušao, istog momenta bio sam opčinjen. Nikad prije nisam čuo takvo nešto. Taj glas, taj visoki vokal, spektakularni ukrasi. Slušao sam je nanovo i nanovo i nanovo... Kako je moguće da neko tako pjeva? Kako je moguće da ostatak svijeta ne zna tko je Šaban Šaulić? Poslednjih nekoliko godina pokušavao sam naći odgovore na ta pitanja. Kako netko može tako pjevati, nikada neću znati. Znam da ću zauvijek biti zahvalan zlatnom glasu koji je dodirnuo toliko ljudi i za ljubav prema balkanskoj muzici koju je u meni probudio. Šaban Šaulić bio je original u svakom smislu i nikad više neće biti netko kao on. Neka počiva u miru'', napisao je Ron tada.