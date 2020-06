Ron Holsey, kojeg je publika upoznala u showu Supertalent, ima novu pjesmu naziva ''Nemoguće'', za koju je spot snimio u Zagrebu i Los Angelesu.

Šarmantni dečko iz Kalifornije Ron Holsey prošle je godine oduševio publiku i žiri showa Supertalent, a kako je prije nekoliko mjeseci i najavio, ima novu pjesmu koju će Hrvatice obožavati.

Spot za pjesmu "Nemoguće", za koju su tekst i glazbu napisali Marko Tomasović i Željko Pavičić, Ron je snimao u Zagrebu i Los Angelesu, a pjeva na gotovo tečnom hrvatskom. Iako nije razumio ni riječi našeg jezika, kad je prije sedam godina, tijekom putovanja Balkanom, čuo ovdašnje pjesme, odmah se zaljubio.

''Probam da naučim jezik, ali teško je s padeži i sve. Ja sam imao učiteljicu preko Skypea, ali teško je. Da živim ovdje, mislim da bi mi bilo lakše, ali sad mislim da moram naći nekoga tko zna jezik da s njim provodim vrijeme'', ispričao je glazbenik nedavno za IN magazin.

Onda je priznao i kako mu nitko još nije osvojio srce, no otvoren je za nove ljubavi. ''Ima toliko divnih žena ovdje, to ne mogu zanijekati, to je fantastično. Mogu reći da su žene ovdje prilično otvorene i direktne, reći će ti izravno što misle, što je dobra kvaliteta'', priznaje.

Njegov je glazbeni put započeo kada mu je bilo 11 godina i kada ga je majka poslala na ljetni program gdje djeca uče pjevati. Nakon upoznavanja s osnovama pjevanja Ron je otkrio svoju strast, koja sve više jača s godinama.

Nastupao je na raznim programima, čak i u Bijeloj kući. U Washingtonu je otišao na fakultet kako bi studirao kazališnu glazbu i film. Trenutačno radi kao scenarist za zabavni i dječji program, a između ostalog radi na mrežama PBS Kids, Disney, kao i predstavama poput Sesame Street.

''Ja sam TV scenarist danju, a pjevač noću", kaže Ron, koji je i zaljubljenik u putovanja, na kojima je i otkrio koliko mu leži balkanska glazba. Kako je zaljubljen u glazbu još od malih nogu, poseban naglasak na putovanjima zauzima i glazba zemlje koju posjeti.

''Prije nekoliko godina posjetio sam Srbiju i oduševio se balkanskom glazbom. Fascinirali su me vokali, jedinstveni ritmovi, raznoliki regionalni utjecaji i posebno duboka emocija u pjesmama. Od tada sam otkrio još više glazbe iz regije, od makedonskog etna do sevdaha, bugarske chale, Yu-rocka do turbofolka i svega između toga. Putovao sam u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku, gdje sam uživao u tradicionalnoj dalmatinskoj glazbi i naučio pjevati bećarac. Jako sam uzbuđen što sam natjecatelj na Supertalentu te što mogu podijeliti svoju ljubav prema balkanskoj glazbi sa svijetom!" ističe Ron.

Snimio je pjesmu sa svojim prijateljem iz Turske i tako postao popularan na Balkanu, a osobito u Srbiji. Ron je ubrzo počeo učiti jezik pa sada na svom kanalu na YouTubeu dijeli obrade slavnih glazbenih hitova na srpskom i hrvatskom jeziku.