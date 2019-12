Djela redatelja Romana Polanskog ostala su u sjeni brojnih optužbi za seksualno uznemiravanje i silovanje maloljetnica.

Kontroverzni redatelj Roman Polanski dao je intervju za časopis Paris Match.

U njemu je po prvi put progovorio o tome kako su mediji od njega napravili monstruma nakon prve optužbe za silovanje, a dotaknuo se i seksualnog predatora, redatelja Harveya Weinsteina, koji se upravo nagodio sa svojih 30-ak žrtava za 44 milijuna dolara, iako ga je za seksualno uznemiravanje optužilo ukupno 80 žena.

Polanski je otkrio kako ga je Weinstein prvi nazvao "silovateljem djece" kako ne bi osvojio Oscara 2003. godine za slavni film "Pijanist". "Njegov PR tim prvi me javno nazvao tako samo kako bi sabotirao moj uspjeh na Oscarima."

Ipak, Pijanist je dobio tri Oscara, među kojima i za najboljeg redatelja, no Weinsteinov "Chicago" kući je otišao s tri Oscara više.

Polanski je u intervjuu još jednom odbacio sve optužbe o zlostavljanju žena, kao i to da je 1977. godine silovao tada 13-godišnju Samanthu Geimer u vili Jacka Nicholsona, a 1975. 18-godišnju francusku fotografkinju Valentine Monnier u svojoj planinskoj kući u Švicarskoj, koja je optužbe iznijela u studenom.

"Ne sjećam se tog događaja, jer se on nikada nije dogodio. Očito optužbe za silovanje nisu bile dovoljne, pa je morala dodati i batine. Ja ne tučem žene", poručio je.

Istaknuo je i kako ga je dao isključivo zbog supruge Emmanuelle Seigner i njihove djece.

"Ja sam navikao na laži, podebljao sam kožu radi toga. No za moju suprugu i djecu to je užasno i jako pate zbog toga, vrijeđaju ih te im prijete na društvenim mrežama", otkrio je bivši suprug tragično preminule glumice Sharon Tate koja je brutalno ubijena u 8. mjesecu trudnoće u njihovoj vili od strane nekoliko članova sekte Charlesa Mansona.

"1977. godine sam napravio pogrešku, a moja obitelj plaća tu pogrešku pola stoljeća kasnije. Naravno da sam odgovoran za to. Kao da sam proklet", izjavio je u nastavku.

"Nije me Samantha optužila, nego tužitelj. Samo ona i ja znamo što se dogodilo tog dana, no priznao sam krivnju. Godinama je molila vlasti da zatvore taj slučaj i da me prestane progoniti, jer je prošla pakao nakon što se saznalo njezino ime. Mediji su njoj i njezinoj obitelji učinili više štete nego ja, no tu traumu nitko ne spominje", istaknuo je Polanski koji se više ne vraća u SAD zbog straha od uhićenja.

Nakon što je priznao seks s maloljetnicom, dobio je 90 dana zatvora, no u njemu je proveo 42. Kada je doznao da mu sudac kani odrediti višegodišnju zakonsku kaznu, pobjegao je iz Sjedinjenih Država u Francusku.

Od tada se zaredalo još nekoliko optužbi. Tijekom filmskog festivala u Cannesu 2010. britanska glumica Charlotte Lewis ga je optužila za spolno zlostavljanje kada je imala 16 godina 1983. Druga žena ga je optužila u kolovozu 2017. za spolno zlostavljanje 1973. kada je imala 16 godina. U rujnu 2017. Renate Langer, bivša glumica optužila ga je za silovanje 1972. u Gstaadu kada je imala 15 godina.

Polanski je odbacio sve optužbe.