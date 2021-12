Roman Brnada i Bianca Kolompar šokirali su izjavama u showu "Supertalent", a talentom nisu uspjeli impresionirati žiri.

Ulični pjevač Roman Brnada na pozornici showa "Supertalent" pojavio se zajedno sa svojom suprugom Biancom Kolompar s kojom ga je spojila ljubav prema Bogu.

Njihova priča sve je pomalo iznenadila, a i njihov nastup bio je jedan od onih o kojima se dugo pričalo.

Roman je u showu pjevao, a Bianca je svirala violinu, koju je doktorirala u Beču, no pozornost žirija i publike privukli su prije svega svojim izjavama i ponašanjem nego samim nastupom.

"Mi smo jedno, u braku smo", rekao je prije nastupa Roman koji se, osim glazbom, bavi i nogometom. Za sebe kaže da je magistar cestovne glazbe, a Biancu je nagovorio da mu bude pratnja s violinom u Supertalentu.

"Mislim da on ima veliki potencijal, trebao bi se školovati", kazala je Bianca o svojem suprugu s kojim ju je prije 12 godina povezala ljubav prema Bogu, a zatim je ispričala i malo o sebi.

"Rekla bih da sam popularna, da imam puno fanova, ali ima i onih koji me osuđuju. Ja sam i kao cura imala velike grudi i bavila se klasičnim baletom profesionalno 16 godina. Tada sam ostala bez grudi, velika mi je bila želja da to vratim, operirala sam grudi, zadovoljna sam, to je jedino što sam radila na sebi, drugo ne planiram, jesu velike stvarno, ali… Ja vjerujem u Boga, imam taj kontakt sa živim Bogom, mislim da je Bog svugdje oko nas, da je Bog osoba, energija, imam snažnu vjeru, čak je i mnogo ozdravljenja po mojoj molitvi jer molim od srca, neplodne žene su i zatrudnjele", ispričala je Bianca koja je rođena u Temišvaru u Rumunjskoj, a u Zagrebu živi od 1994. godine.

"To sam ja svjedok. Bog je s nama, Bog je život, Bog je ljubav za nas, a vjerujem da se u tome svi slažemo", dodao je Roman.

Martini Tomčić nije se svidjelo što je, nakon što ga je dva puta pitala po što je došao u Supertalent, Roman rekao da je došao raditi i već su tu nastale prve tenzije pa nije htio završiti s nastupom, a Maja mu je objasnila da ne pjeva dovoljno dobro da bi prošao dalje.

"Vi ste došli pokazati talent, mi smo žiri, ocjenjujemo kako ocjenjujemo, ja se u ime svih kolega zahvaljujem na dolasku", poručila im je Martina.

Osma sezona Supertalenta, koja je tijekom proteklih 12 tjedana svake nedjelje zabavljala gledatelje pred malim ekranima, došla je do samog vrhunca, a u nedjelju 19. prosinca na rasporedu je spektakularno finale showa koji je prema rezultatima gledanosti ove jeseni zasjeo na tron zabavnih televizijskih formata.

Velika završnica showa donosi nastupe kandidata o kojima se govori u superlativima, pa će tako gledatelji pred malim ekranima imati prilike vidjeti 12 najatraktivnijih, najzabavnijih i najupečatljivijih nastupa finalista koji će dati sve od sebe da pokažu čari svog talenta. No, samo će jedan kandidat otići kući s titulom osmog Supertalenta i nagradom od 200.000 kuna, a u odabiru pobjednika sudjelovat će žiri i publika.

Po završetku svih 12 nastupa, žiri će odabrati trojicu najboljih kandidata koji će ući u natjecanje za pobjednika, a odlučujuću riječ imat će gledatelji koji će među trojicom odabranih superfinalista svojim glasovima putem poziva ili poruke izabrati pobjednika osme sezone.

