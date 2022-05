Roko Simić završio je svoje natjecanje u Survivoru i postao je dio porote, a za DNEVNIK.HR je prepričao svoje iskustvo u showu i otkrio što mu je bilo najteže.

Splićanin Roko Simić napustio je plavi tim u showu Survivor i postao dio porote.

Završetak svojeg natjecateljskog dijela je očekivao, a kaže i da ga je sam inicirao.

"Iskreno, to je bilo na moj zahtjev jer prema ostalim članovima nije u redu da ja ostanem, a druga dva budu nominirana. Tako da u duel s Tomislavom sam ušao sa velikom željom, ali zbog utrnuća u lijevoj šaci sam morao držati desnom rukom, iako sam ljevak. Znao sam da nemam nikakve šanse jer je Tomislavu jednostavno ležala ta igra, no cilj mi je bio dati sve od sebe i to sam uradio", otkrio je Roko za DNEVNIK.HR.



Iskustvo u Survivoru pamtit će po lijepim, ali i onim malo manje lijepim trenutcima.

"Sigurno je da ću ga pamtiti po vrlo lijepim trenucima – od upoznavanja novih ljudi, teškog života na karipskom otočju, preko dva mjeseca boravka u nekim novim okolnostima i na kraju po svojim ozljedama zbog kojih nisam igrao više od pola igara, ali sam svejedno zadržan od strane plemena gotovo do kraja showa. Nakon svega ostat će brojna poznanstva i nadam se neka prijateljstva koja će trajati", kaže.



Roko je zbog ozljeda i zdravstvenih problema morao preskočiti nekoliko izazova, a ipak je odlučio sudjelovati u posljednjem. Nevena iz plavog tima u showu je kroz suze ispričala da je čula kako tu noć plače od bolova, a evo što on kaže o svemu tome.

"Zbog prve ozljede, odnosno problema sa stomakom nisam nastupao tri dana jer sam čekao rezultate i u onakvim uvjetima života sigurno da ti nije svejedno. Po povratku u igru nakon dva dana, nakon igre u blatu sam se skliznuo i izvrnuo koljeno, zbog čega sam također morao pauzirati novih osam dana. To mi je sve skupa išlo na nerve jer nisam mogao igrati, a nisam mogao ni kući, pa je ispalo da mi je cilj tako doći do finala. I napokon se vratim igrama da bi četiri ili pet dana nakon osjetio bol u vratu i da mi šaka trne toliko da nisam mogao spavati tijekom noći ni uz tablete i injekcije koje sam dobio. Tada sam se stvarno zapitao ima li ikakvog smisla nastaviti dalje. Napokon, kad je došlo do zadnje igre za imunitet gdje smo izgubili odlučio sam igrati pod svaku cijenu zbog tima jer sam stvarno želio donijeti svoj doprinos u igri. Nisam požalio, možda sam sebi povećao bol, ali sam se spasio od patnje. Za Nevenu to nisam znao tad, jedino znam za Niku i Tomislava koji su išli šetati sa mnom da mi malo maknu misli sa svega vezano uz bol i nervozu. To je bila treća noć zaredom da nisam spavao od njih ukupno četiri ili pet", prisjetio se.



Pred kamerama ga nije bio sram pokazati emocije, pustio je i suze te je priznao da mu nedostaje majka.

"Nije me bilo sram pokazati suze pred kamerama jer sam kroz život naučio da sve emocije treba izbaciti iz sebe, pa tako i suze. Svi imamo emocije, samo nekom je lakše, a nekom teze pokazati ih. Nedostajala mi je majka jer imam samo nju u životu. Ona je ta koja se borila sama sa mnom u mlađim danima jer nisam bio anđeo i uz to je radila dva posla. Večer prije putovanja za Dominikansku Republiku smo se nešto porječkali, iako smo to raščistili preko mobitela, ali meni je kasnije to prolazilo kroz glavu jednostavno jer su uvjeti takvi da ti sitnica može napravit tešku pomutnju. Nije tu bilo samo pitanje mame nego i uvjeti u kojima smo živjeli, odnosno izoliranost koja me poticala na razmišljanje o svemu u životu", govori Roko.



Kada bi dobio priliku sve ponoviti, ne bi sve napravio isto.

"Da mogu šta bi promijenio? Prva dva tjedna sigurno jer sam tada bio najmanje onakav kakav ja jesam, gledao sam da radije budem sa strane i ne izvodim gluposti i zezam se zbog viđenja drugih. To me baš umorilo. Smanjio bih ozljede da mogu još veći cirkus raditi, a sve skupa bih ponovio, samo sa još većom dozom zezancije", priznaje.



Kaže i kako nije bilo napornije nego što je mislio, no jedna stvar mu je posebno teško pala.

"Iskreno nije mi bilo toliko naporno biti bez hrane niti spavati na otvorenom, na sve se navikneš jer znaš gdje dolaziš. Najteže su mi pali poligoni i ono gađanje na kraju i tako svaki put (smijeh). Ja nacrtanog slona ne mogu pogoditi, a kamoli one ludorije tamo. Tad bih bio puknuo i najradije sve bio bacio u šumu jer sam htio igrati, ali me svaki put zeznulo gađanje", iskren je Roko.

U showu se, kaže, najviše zbližio s Viktorom i curama jer su često pjevali kraj vatre navečer.

"To mi je došlo kao rekuperacija nakon poligona", ističe.



Na pitanje kakva je atmosfera među kandidatima kada se ugase kamere, no nije htio odavati puno.

"Atmosfera je po mom viđenju skroz dobra, bilo je možda nekih malih nesporazuma koje smo riješili u kratkom roku", kratko je prokomentirao.

Sada je postao dio porote pa nas je zanimalo hoće li biti pošten ili pristran u obavljaju svojih dužnosti.

"Nadam se da hoću, no neću otkrivati detalje jer ćete sve doznati uskoro. Svakako ću se nastojat još više zabaviti", kaže.



A tko mu je favorit za pobjedu?

"Nakon mog izlaska iz plavog tima nema više favorita. Ja sam bio glavni favorit", samouvjeren je Roko.



Roko se od početka showa istaknuo kao miljenik žena, a evo kako on to komentira.

"Nisam imao pojma, ali zasigurno je lijepo to čuti. Što ću kada me Bog za sve stvorio", kaže kroz smijeh.



Ispričao nam je i kakvi su mu planovi nakon povratka iz Dominikanske Republike.

"Za početak ću se malo odmoriti i napuniti baterije, pa krenuti na fizikalnu terapiju zbog spomenute ozljede", govori.



Na kraju je dao savjet svima koji razmišljaju o prijavi u Survivor.

"Svima koji razmišljaju o prijavu u Survivor poručujem da od samoga početka što više budu svoji jer na kraju sve izađe kako je, a da bi imali manje teških trenutaka neka sve ovo gledaju kroz zabavu i zezanciju", poručuje Roko.

