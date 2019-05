Uskoro počinje druga polufinalna večer Eurosonga u Izraelu, u kojoj će svoje mjesto u finalu pokušati pronaći izvođači iz 18 različitih zemalja, između ostalih i hrvatski predstavnik Roko Blažević.

Pred nama je druga po redu uzbudljiva polufinalna večer Eurosonga, koji se ove godine održava u izraelskom Tel Avivu.

Nakon što smo u prvoj polufinalnoj večeri saznali imena deset finalista koji su izborili ulazak u veliko subotnje finale, večeras ćemo imati prilike vidjeti novih 18 natjecatelja koji će pokušati učiniti isto atraktivnim pjesmama i još atraktivnijim nastupima.

Među njima je i naš Roko Blažević, koji će sa svojom pjesmom "The Dream" nastupiti deseti po redu.

A evo i redoslijeda svih nastupa:

1. Armenija: Srbuk – Walking Out

2. Irska: Sarah McTernan – 22

3. Moldova: Anna Odobescu – Stay

4. Švicarska: Luca Hänni – She Got Me

5. Latvija: Carousel – That Night

6. Rumunjska: Ester Peony – On A Sunday

7. Danska: Leonora – Love is Forever

8. Švedska: John Lundvik – Too Late For Love

9. Austrija: PÆNDA – Limits

10. Hrvatska: Roko – The Dream

11. Malta: Michela – Chameleon

12. Litva: Jurij Veklenko – Run With The Lions

13. Rusija: Sergej Lazarev – Scream

14. Albanija: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

15. Norveška: KEiiNO – Spirit In The Sky

16. Nizozemska: Duncan Laurence – Arcade

17. Sjeverna Makedonija: Tamara Todevska – Proud

18. Azerbajdžan: Chingiz – Truth

Podsjećamo, u prvoj polufinalnoj večeri u finale su se plasirali predstavnici Grčke, Bjelorusije, Srbije, Cipra, Estonije, Češke, Australije, Islanda, San Marina i Slovenije!

Tko će proći u finale, odlučit će kombinacija glasova gledatelja, koji će večeras na znak voditelja glasati SMS-ovima i pozivima, te glasova žirija, koji je sinoć poslušao, pogledao i naposljetku ocijenio sve nastupe.

Glasati mogu samo zemlje sudionice drugog polufinala te Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo.