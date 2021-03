Roditelji Sergeja Četkovića preminuli su od posljedica koronavirusa u razmaku od samo nekoliko dana, a on se od njih oprostio emotivnim riječima na društvenim mrežama.

Jedan od omiljenih pjevača ovih prostora Sergej Četković prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja života, nakon što mu je početkom mjeseca od posljedica koronavirusa preminula majka Dragica, a danas i otac Slobodan.

Blic prenosi da je Sergejov otac posljednjih nekoliko dana proveo u bolnici, a tužnu je vijest potvrdio i pjevač na društvenim mrežama i oprostio se od roditelja.

"Koliko god se čovjek pokušava spremiti, koliko god bio jak, za neke stvari se ne možeš spremiti. Misliš, bit će dovoljno uzeti zrak i zadržati ga što duže da izbjegneš bol, ali ne. Ne prolazi! Boli i boli i boli... Kažu mi da će sve biti dobro, da je to proces, kao i sam život... Onog trenutka kada se rastaneš sa svojim roditeljima, shvatiš tu bolnu, hladnu istinu. Da više nisi dijete. Nema više one roditeljske brige, strepnje, radovanja, nesebične ljubavi... Nema više one koja me donijela na ovaj svijet i onog ko me volio, branio i učio životu.

Draga majko, iako si nas prva napustila ti, iznenada i bez najave, znao sam da te neće pustiti da odeš sama. Ipak, predugo su vam duše bile vezane na ovom svijetu da bi dozvolio da tu posljednju šetnju odšetaš sama. Kako ste se i prije 50 godina zakleli na ljubav i da ćete biti zajedno dok vas smrt ne rastavi, vi ste ovaj put pobijedili i samu smrt. Odlučili ste da i u vječnosti ostanete zagrljeni. Hvala vam što danas plačemo za vašom dobrotom, nesebičnoj ljubavi, tužni što vas više nema, a sretni što smo imali takve roditelje i što ste nam ostavili toliko lijepih uspomena. Sada, vozi dragi tata. Vozi svoj posljednji reli, obori svoj posljednji rekord znajući da te ona čeka tu na posljednjoj krivini, da zajedno nasmijani uđete na vrata raja. Neka vas anđeli čuvaju pod krilima svojim i dragi Bog primi u svoje Carstvo nebesko. Neka vam je vječna slava i hvala. Vaši sinovi Igor, Sergej i Srđan", napisao je Sergej uz fotografiju svojih roditelja iz mladosti pa rasplakao svoje obožavatelje i prijatelje.

"Nema tog čovjeka koji ne bi zaplakao poslije tvojih iskrenih riječi, ali tako se vole roditelji i djeca", "Kako dirljivo napisano. Roditeljima vječni mir, a vama saučešće. Otišli su ponosni na svoju djecu jer su uspjeli ono najglavnije da od vas naprave da budete uspješni, čestiti, dobri ljudi vrijedni divljenja", "Kakve posljednje riječi oproštaja od divnog djeteta/čovjeka sa zaslugom prema divnim roditeljima, takve emocije su danas rijetkost", "Srceparajuće, dirljivo, duboko emotivno... Iskreno mi je žao", samo su neki od komentara obožavatelja koje je Seregej ostavio u suzama.

Sergej je inače majku Dragicu na posljednji počinak ispratio 8. ožujka na svoj rođendan.