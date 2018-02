Rod Stewart najavio je dobru koncertnu sezonu.

''Hvala što ste došli. Znam, bilo je teško zbog snijega'', kazao je Rod Stewart i pozdravio Zagreb. Rekao je kako mu je ovo prvi put da je u glavnom gradu Hrvatske, a koncert je započeo pjesmama ''Sailing'', ''The First Cut Is The Deepest'' te ''Rythm Of My Heart''. Pred desetak tisuća obožavatelja, glazbenik se pojavio u srebrnom odijelu.

Rod Stewart prilično je bio skroman, barem oko zahtjeva za večerašnji koncert. No ipak ima tu nekih zanimljivih stvari - tako je primjerice zatražio 300 kilograma leda, zalihe posebne mineralne vode i udoban kauč u backstageu. Stigao je u Zagreb sa svojom produkcijskom ekipom i to zamislite sa čak 13 šlepera opreme samo za ovaj jedan koncert. Došla je s njim i supruga, bivša manekenka Peny Lanchaster. Njegovi obožavatelji brzo su napunili Arenu.

Rod Stewart ovog će se ljeta ponovno vratiti u Hrvatsku, no ne kako bi nastupio. Naime, najavio je kako će sa svojom obitelji ići na jedrenje duž hrvatske obale. Dobro je već poznato kako je Hrvatska postala nezaobilazno mjesto na karti kako turista tako i svjetskih glazbenika. U ožujku ovdje dolazi Andrea Bocelli, nakon njega nastupit će Andre Rieu, Iron Maideni i još dosta poznatih imena. Tako da očekuje nas dobra koncertna sezona, zabava i naravno uz sve to dobra promocija za našu zemlju.

Kako je to izgledalo u dvorani prije koncerta, pogledajte u našem video prilogu.