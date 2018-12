Robin Thicke i Pharrell Williams dobili su potvrdu presude koja im je izrečena prije tri godine, a saznali su i kolika im je novčana kazna.

Linije više nisu zamagljene, kako bi glasio prijevod pjesme "Blurred lines" pjevača Robina Thickea koji je upravo optužen za njezin plagijati i mora platiti 5,3 milijuna dolara odštete obitelji autora pjesme Marvina Gayea.

Odluka je to suca Johna A. Kronstadta kojom je potvrđena presuda koju je sud donio prije tri godine, te određen iznos kojeg Robin zajedno s glazbenikom Pharrellom, koji je također radio na pjesmi, mora platiti.

Točnije, Robin, Pharrell i izdavačka kuća moraju platiti ukupno 2,9 milijuna, dok pjevač sam mora platiti još dodatnih 1,7 milijuna. Preostalih 357,631 tisuća dolara platiti će Pharrell i izdavačka kuća.

Porota je stala uz obitelj Martina Gayea još 2015. godine nakon što su optužili Thickea da je pjesma "Blurred lines" velikim dijelom kopija pjesma "Got to iT Up".

Podsjećamo, "Blurred Lines" bio je Thickeov najveći hit iz 2013. godine.

Ovo je za pjevača dodatni udarac nakon što je ostao bez kuće u velikom kalifornijskom požaru.