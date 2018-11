Roberto Levak izgubio je u dvoboju izdržljivosti na cijevi sa Sašom te se sada, nakon što je napustio Farmu, vraća u život u vanjskom svijetu.

Za farmera s dobrim smislom za humor završila je utrka za glavnom nagradom. Roberto je izgubio u dvoboju izdržljivosti na cijevi sa Sašom te se sada vraća u život u vanjskom svijetu. Osim po dobrom smislu za humor, poznat je i po toplo-hladnim igricama s Majom M. Što sada kaže o Maji, je li mu žao što je ispao iz showa te što je najviše naučio na farmi, pročitajte u nastavku.

1. Dvoboj između tebe i Saše bio je dosta napet i neizvjestan do zadnje sekunde. Jesi li ti očekivao pobjedu?

Očekivao sam pobjedu. Oboje smo jako žilavi. Ali eto, zeznula me ta ruka nakon tridesete minute. U lijevoj ruci mi je totalno stala cirkulacija i više se nisam mogao držati i pao sam.

2. Što misliš što ti Saša najviše zamjera?

Pa možda što sam više bio u kontaktu s ljudima. On je bio sa samo dvije osobe, možda je pažnje imao nula posto. Komunicirao je samo sa dvije osobe. Dosta je labilna i nesigurna osoba.

3. Kako se osjećaš sada kad si ispao? Je li ti žao?

Žao mi je što sam ispao, ali eto, što je tu je. Jednostavno se ne vraćam u prošlost, krećem dalje sa svojim životom i jedva čekam vidjeti ostalu ekipu. Najviše mi je žao zbog ekipe. Nisam čovjek koji će gaziti preko leša da dođe do nekih pola milijuna. Mislim da novac ljude kvari, ovisno tko je kakav. Ako je netko normalan čovjek, to će dobro iskoristiti. Iskreno mislim da novac ne treba biti glavni motiv nego ljudi i iskustvo koje smo doživjeli. Mislim da prvo to treba gledati, a onda tek novac.

4. Jesi li taktizirao da bi došao do cilja?

Jesam, taktizirao sam, bez daljnjeg. Tamo smo došli da se borimo. Na početku sam to sve pokušao balansirati. Pokušao sam biti lik koji će malo dizati zabavu i da sve ide nekakvim normalnim tokom, ali ljudi su se počeli grupirati. A vjerojatno da se nisam ja počeo grupirati i da se nisam borio za sebe, davno bih ispao.

5. Na početku farme tvoj i Majin odnos je bio zanimljiv. Bilo je tu i češkanja i maženja, a na kraju si ipak rekao da ne osjećaš ništa. Što se dogodilo?

Iskreno, što se tiče Maje M. ja sam to prekrižio. U biti ja sam kriv jer sam ja tu davao nekakvog povoda koji se izvana gleda kao povod da budemo nešto, ali ja nisam to htio nego muške prijateljske odnose. Što se tiče češkanja, to je kao noramalna zezancija. Ona je očito vidjela nešto u meni i krenula je s tim. Ja sam to pokušao skroz stabilizirati ili maknuti, ali nisam uspio dok joj nisam morao reći iskreno u lice da su moji osjećaji na nula posto. Ona se tu rasplakala i meni je bilo žao, ali eto. Možda sam i ja kriv.

6. U jednom razgovoru s Juricom pričali ste o muško ženskim odnosima te si rekao kako Maji malo daješ povoda pa je onda ignoriraš i da ni sa jednom curom na farmi ne bi imao ništa ozbiljno nego bi samo spavao s njima.

Ma to je bila neka interna šala. Mi smo se totalno opustili u razgovoru i to je bila zezancija. Jurica je isto pričao o svojoj curi, onda sam ja rekao da treba ovo treba ono, ali to je samo zezancija. Ali definitivno mislim da sam Maji rekao to što mislim. Ja sam uvijek bio lik koji se zeza i uvijek sam imao provale na entu. Tako da to ne treba uzimati k srcu već slušati ono što sam ja njoj iskreno rekao.

7. Postoji li nešto što bi sada promijenio možda u odnosu s drugim farmerima ili u svom ponašanju?

Mislim da se ljudi općenito ne trebaju mijenjati nego biti onakvi kakvi jesu. Jedino se treba možda promijeniti ako dođe do nekakvih iskri ako je netko zločest. Ja sam bio brutalno iskren, nažalost. Nekad sam trebao prešutiti, ali to je teško hahah. Teško je bilo i bio sam taj koji je uvijek rekao svoje. Ne bih ništa promijenio.

8. Što si najviše naučio tijekom svog boravka sa sedamnaest različitih karaktera?

Shvatio sam da jednostavno trebamo cijeniti prirodu i ono što imamo i da budemo ljudi prije svega. Svi se mi rađamo da budemo ljudi, no, najveći ljudski neuspjeh je ako ne postaneš čovjek.