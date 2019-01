Robert Budak preminuo je u nedjelju u dobi od 27 godina.

Posljednji ispraćaj Roberta Budaka bit će održan u petak, 01. veljače 2019. u 12 i 30 sati, na zagrebačkom groblju Miroševac.

Komemoracija u povodu smrti jednog od najvažnijih glumaca mlađe generacije, održat će se u Zagrebačkom kazalištu mladih, u srijedu 06. veljače 2019. u 18 sati, a knjiga žalosti je otvorena u predvorju ZKM-a, poručili su iz kazališta.

Vijest je to koja je šokirala njegovu obitelj, prijatelje i kolege koji su se od njega oprostili dirljivim riječima putem društvenih mreža.

''"Hu. Ovo me fakat zateklo. Vrlo neočekivano. Hu jebote. Bio si moja vrsta hahara. A pritome si još bio i fakat dobar lik. I dobar glumac, makar bi te bolio ku*** da me čuješ kako to govorim. Poznajem i poznavao sam vrhunskih imitatora, ali ti... ti si ljudima dušu skidao. Sjećam se kako bih vrištao kada si skidao neke ljude. Sjećam se kako si onog dedu skinuo da smo svi blejali. Jebote Robi... nadam se da se gore zajebavaš sad i skidaš Svetog Petra i da se i on smije do suza kako si mu dušu odigrao. Falit ćeš mi. Bio si fakat jeben lik. Popišaj se koji put po mojoj glavi odozgo. Počivao u miru.", na pomalo osebujan način od njega se oprostio Asim Ugljen.

"Sretan ti put, dragi Robi", kratko je napisala Tihana Lazović, a oglasio se i mladi pjevač Dino Jelusić.

''"Upravo sam saznao da je jedan od mojih srednjoškolskih kolega i jedan od najtalentiranijih glumaca koje sam upoznao preminuo danas ujutro. Robi, bio si stvarno jedinstven lik i bilo mi je zadovoljstvo biti s tobom u ''Phantom of the opera'' prije devet godina. 27 godina. RIP.", napisao je tada.