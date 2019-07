Pjevač Robbie Williams iskreno vjeruje kako ga je u jednom trenutku progonio ukleti duh pjevačice Mame Cass.

Poznati britanski pjevač Robbie Williams otkrio je kako je uvjeren da ga je u jednom trenutku progonio ukleti duh - i to ni više ni manje nego duh pokojne američke pjevačice Mame Cass, članice grupe "The Mamas & The Papas".

Smrt Mame Cass postala je urbana legenda jer se pročulo kako je izdahnula ugušivši se jedući sendvič no zapravo je nesretna pjevačica preminula od posljedica srčanog udara. Ova pjevačica koja je umrla 1974. sada se navodno, prema riječima londonskog pjevača, vraća i progoni ga.

Robbie je otkrio kako misli da je sve započelo kada je unajmio kuću koja je Dana Aykroyda inspirirala da napiše "Istjerivače duhova". Tako je prije 18 godina pjevač došao u Los Angeles i rentao kuću no ubrzo je shvatio da je "totalno ukleta".

Mama Cass u istoj je kući živjela nedugo prije svoje smrti u 32. godini života, a Robbie je sada otvorio dušu i priznao kako je apsolutno uvjeren da ga je dok je bio u kući neprestano promatrao duh preminule Mame Cass.

"Znam da si ovdje i poštovat ću tvoj prostor. Molim te da i ti poštuješ moj jer te se bojim", prisjetio se riječi koje je izrekao duhu Robbie kada se uselio u ukletu kuću.

Prema pjevačevim riječima, stvar je postala još gora kada je jedne večeri na televiziji puštena pjesma "California Dreamin'" najveći hit grupe "The Mamas & The Papas". Nakon što je pjesma završila pjevač je rekao kako nikada nije osjetio takvu iznenadnu promjenu atmosfere, kao da je soba zahladnila i sve je obuzela nevjerojatna tišina.

Prisjetio se i kako je njegov psić Sid odbijao nakon tog incidenta boraviti u toj prostoriji.

Još jedan britanski glazbenik izrazio je svoje uvjerenje da je ta kuća stvarno ukleta. Radi se o Zaku Starkeyu koji je dio djetinjstva proveo u njoj sa svojim ocem Beatlesom Ringom Starrom.

Da bi stvari bile još čudnije, kada se Robbie Williams iseljavao iz kuće, njegovi nosači namještaja nisu se usudili ući u kuću jer su vidjeli mrtvu staricu kako sjedi u naslonjaču pred prozorom.

Unatoč lošem iskustvu iz prošlosti, Robbie i dan danas živi u Los Angelesu, ali ne u toj kući. Sa suprugom Aydom Field i njihovo troje djece dijeli vilu koja je izgrađena posebno za njih. Sigurno je sigurno.