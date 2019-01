Rob Lowe proslavio se početkom 80-ih godina u filmovima kao što su "The Outsiders", "St. Elmo's Fire", "Oxford Blues", "About Last Night", a svojim mladoliki izgledom i danas plijeni pažnju.

Američki glumac Rob Lowe i s 54 godine jedan je najzgodnijih holivudskih glumaca, baš kao što je bio 1979. godine kada je njegova karijera tek započela.

Rob u novom izdanju magazina Men's Health otkriva detalje kako je uspio ostati u nevjerojatnoj tjelesnoj formi i oduprijeti se zubu vremena.

"Osjećam se poput tog mladog frajera kad se pogledam u zrcalu. I vidim ga", izjavio je Rob opisavši kako sam sebe danas doživljava kao 28-godišnjeg mladića.

A kako bi to postigao podvrgava se različitim dijetama i fitnessu te se trudi što više vremena provoditi na otvorenom.

No, kako je postajao sve popularniji s vremenom je, baš poput mnogih zvijezda, postao ovisan o alkoholu i karijera mu je bila uzdrmana nakon što se u javnosti pojavila njegova zloglasna seks snimka.

1990. godine riješio se ovisnosti, a godine kasnije oženio je Sheryl Berkoff. Okrenuo se tjelovježbi kako bi bio snažan i ostao u formi.

"Vježbanje mi je postalo ispušni ventil, za svu napetost, stres, kompulzivnost. Iskreno, postao sam ovisan o tome", objasnio je Rob.

Ovih dana pridržava se niskokaloričnih dijeta, dan započinje vozeći bicikl i odrađuje kružne treninge. Uz to je veliki zaljubljenik u surfanje, nakon što su ga u taj sport uveli sinovi, 25-godišnji Matthew i 23-godišnji Owen.

Roba ćemo ove godine imati priliku gledati u britanskoj TV seriji "Wild Bill" te u filmu "Christmas In The Wild".