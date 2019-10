Rob Kardashian bio je dio obiteljskog showa i zavodnik, a onda je natukao kilograme i pao u depresiju.

Rob Kardashian brat je slavnih sestara Kardashian i reality zvijezda, no nikada nije izgradio karijeru kao Kim, Kourtney i Khloe.

Ipak, 32-godišnji Rob zgrabio je dio medijskog kolača putem obiteljskog showa "Keeping Up With The Kardashians", vezom s pjevačicom Ritom Orom, ali i kratkom avanturom sa starletom Blac Chynom s kojom je dobio kćerkicu Dream.

Naime, iako je dobro znao kako bivša striptizeta mrzi njegovu obitelj, posebno njegovu polusestru Kylie Jenner koja joj je preotela zaručnika Tygu te kako obožava novac i slavu, Rob se u siječnju 2016. godine ipak spetljao s dotičnom te ju čak i zaprosio nakon svega 3 mjeseca veze.

Već u svibnju iste godine par je potvrdio kako čeka dijete. Robu je to prvo dijete, a starleti drugo, jer iz veze s reperom Tygom ima sina. Od samog početka baš nitko nije vjerovao u njih, a to se ubrzo pokazalo opravdanim.

U rujnu 2016. godine paru se rodila kćerkica Dream Renée Kardashian, a već u prosincu objavili su kako prekidaju. Prekid nije bio nimalo lijep, a optužbe o varanju i psihičkom zlostavljanju pljuštale su sa svih strana. Rob je tvrdio kako ga je partnerica prevarila s nekoliko muškaraca u njihovom domu, a u medije je plasirao i video njezine prevare koji mu je navodno poslala ona sama, zbog čega se našao pod paljbom javnosti.

Chyna je brzo spakirala stvari te pobjegla iz njihove zajedničke kuće, a ubrzo se počela javno viđati s drugim muškarcima, kao da Rob nije ni postojao.

Rob je već tada imao zdravstvene tegobe, odnosno dijabetes, a iza sebe i mjesece teške borbe s kilogramima i depresijom. Ružni prekid sa zaručnicom samo ga je dodatno približio rubu. Rob se više ne pojavljuje u obiteljskom showu, ali niti u javnosti, a sada je u medije isplivao podatak kako nije napustio svoj dom već 800 dana.

Pogoršao mu se i odnos s ostatkom obitelji u kojoj je Rob uvijek bio "crna ovca", ali i s prijateljima koji tvrde kako ga rijetko viđaju. Posljednja paparazzo fotografija najmlađeg Kardashiana nastala je prije 2 godine.

"Njegova obitelj ga voli, a njegova mama menadžerica učinit će sve da fa poslovno i privatno spasi, no nitko više ne zna što da učini s njim. Nemaju nade u to da će mu se stanje poboljšati", otkrio je izvor blizak Robu koji je nekad bio zavodnik, no danas se to nipošto ne može reći za njega.

Rob ima svoj službeni profil na Instagramu na kojem ga prati nešto manje od 900 tisuća obožavatelja, no objavljuje samo isječke iz obiteljskog showa te fotografije obitelji, dok njega nema nigdje.