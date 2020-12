Objavljen je intervju koji je Rita Ora dala prije svog razuzdanog rođendanskog tuluma usred karantene, u njemu je lagala da će rođendan proslaviti samo s roditeljima.

Pjevačica Rita Ora (30) je krajem studenog prekršila mjere opreza zbog pandemije koronavirusa razuzdanim rođendanskim tulumom u londonskom restoranu, a sada se doznalo i da je u medijima prethodno lagala o planovima za proslavu svog 30. rođendana.

Britanski The Times objavio je intervju koji im je pjevačica dala sredinom studenog i u kojem je tvrdila kako će rođendan proslaviti samo s roditeljima.

"Zapravo, baš se veselim druženju sa svojim roditeljima. Nije li to čudno? Znam da će to loše utjecati na moju reputaciju no oni su mi najdraže društvo", kazala je tada Rita, a dodala je i kako se strpljivo pridržava epidemioloških mjera.

No čini se da bi za njenu reputaciju bilo bolje da se tih planova i držala, jer je tulumom na kojem je bilo oko 30 ljudi razbjesnila javnost i zdravstvene djelatnike.

Rita i društvo, među kojima su bile i manekenke, Cara i Poppy Delevingne, nisu nosili maske niti su se držali distance, a tulum je prestao tek kada je došla policija.

Negativne reakcije izazvala je i izjavom da će pokušati doznati tko je uljez s tuluma koji je zvao policiju.

Pjevačica se kasnije javno ispričala za kršenje protuepidemijskih mjera te je ponudila platiti kaznu.

"S obzirom na reakcije, shvaćam koliko su moje radnje bile neodgovorne i prihvaćam puno odgovornost za njih", napisala je u službenoj izjavi u kojoj je navela i da se na tulum odlučila u posljednji čas.